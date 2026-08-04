鉅亨網編譯陳又嘉 2026-08-04 10:20

《CNBC》財經節目主持人 Jim Cramer 周一 (3 日) 表示，華爾街近期盛行的「籃子交易(Basket Trades)」正在扭曲許多股票的價格表現，投資人反而可以利用這些錯價尋找布局機會。

財經名嘴：華爾街最新「籃子交易」正創造逢低布局機會(圖：Shutterstock)

Cramer 在節目中談到，「最棒的事？就是這些交易創造了真正的投資機會。在公司公布財報前，股價往往會脫離基本面。」

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「當市場以籃子交易形成的估值，遇上真正的財報表現時，就有機會帶來可觀的獲利。」

Cramer 指出，交易員愈來愈傾向依照特定主題將股票歸類成不同「籃子」，使同一類股票同步上漲或下跌，而不是根據各家公司本身的基本面來決定股價。

他表示，這類交易方式尤其在中東衝突持續期間主導每日走勢，但很多時候與企業長期前景並沒有太大關聯。

Cramer 以波音 (Boeing)(BA-US) 為例指出，近期波音股價愈來愈受到中東地緣政治消息影響。當市場看到外交談判取得進展時，波音股價便上漲，若衝突升溫，股價則同步下跌。但他認為，這些每日新聞並不會改變波音長期的投資價值。

Cramer 表示，「真正決定波音價值的，是現金流與飛機生產能力，而不是把波音當成交易工具。」他指出，波音目前握有約 6,200 架飛機的積壓訂單，這遠比中東局勢短期變化更值得投資人關注。

他表示，「好市多和沃爾瑪都是優秀、能夠長期持有的零售企業。無論戰爭情勢如何，它們都值得投資。」

Cramer 指出，今年上半年，科技股成為華爾街最熱門籃子交易之一。市場普遍追捧 AI 基礎設施相關股票，同時大舉賣出企業軟體公司，而不論各家公司本身的營運表現如何。

Cramer 坦言，短期內，籃子交易確實可能壓過企業基本面，主導股價走勢。但他認為，每逢財報季，市場最終仍會重新把焦點放回各家公司本身的營運表現。