財經名嘴：華爾街最新「籃子交易」正創造逢低布局機會
鉅亨網編譯陳又嘉
《CNBC》財經節目主持人 Jim Cramer 周一 (3 日) 表示，華爾街近期盛行的「籃子交易(Basket Trades)」正在扭曲許多股票的價格表現，投資人反而可以利用這些錯價尋找布局機會。
Cramer 在節目中談到，「最棒的事？就是這些交易創造了真正的投資機會。在公司公布財報前，股價往往會脫離基本面。」
「當市場以籃子交易形成的估值，遇上真正的財報表現時，就有機會帶來可觀的獲利。」
Cramer 指出，交易員愈來愈傾向依照特定主題將股票歸類成不同「籃子」，使同一類股票同步上漲或下跌，而不是根據各家公司本身的基本面來決定股價。
他表示，這類交易方式尤其在中東衝突持續期間主導每日走勢，但很多時候與企業長期前景並沒有太大關聯。
Cramer 以波音 (Boeing)(BA-US) 為例指出，近期波音股價愈來愈受到中東地緣政治消息影響。當市場看到外交談判取得進展時，波音股價便上漲，若衝突升溫，股價則同步下跌。但他認為，這些每日新聞並不會改變波音長期的投資價值。
Cramer 表示，「真正決定波音價值的，是現金流與飛機生產能力，而不是把波音當成交易工具。」他指出，波音目前握有約 6,200 架飛機的積壓訂單，這遠比中東局勢短期變化更值得投資人關注。
根據 Cramer，零售股近期也成為典型的籃子交易。當中東局勢緊張、油價走高引發市場對通膨的擔憂時，投資人開始轉向好市多 (Costco)(COST-US) 與沃爾瑪 (Walmart)(WMT-US)，因市場認為，在消費者因油價上漲而縮減支出時，這兩家公司將是受惠者，同時賣出 Ralph Lauren(RL-US)、Target(TGT-US) 及 Williams-Sonoma(WSM-US)等偏非必須性消費的零售股。
他表示，「好市多和沃爾瑪都是優秀、能夠長期持有的零售企業。無論戰爭情勢如何，它們都值得投資。」
Cramer 指出，今年上半年，科技股成為華爾街最熱門籃子交易之一。市場普遍追捧 AI 基礎設施相關股票，同時大舉賣出企業軟體公司，而不論各家公司本身的營運表現如何。
他表示，市場普遍認為，AI 熱潮最大的受惠者將是硬體供應商，而企業軟體業者則可能因 AI 衝擊傳統按席位收費模式而面臨壓力。不過，隨著這股交易趨勢開始反轉，基本面較佳的企業開始脫穎而出。ServiceNow(NOW-US) 與 Salesforce(CRM-US) 等公司已逐漸擺脫整體軟體族群同步波動的影響，開始反映自身基本面的價值。
Cramer 坦言，短期內，籃子交易確實可能壓過企業基本面，主導股價走勢。但他認為，每逢財報季，市場最終仍會重新把焦點放回各家公司本身的營運表現。
他談到，「很高興看到基本面終究還是重要的，即使這種情況一年只有四次，在財報季時才會發生。」
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