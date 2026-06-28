鉅亨網編輯林羿君 2026-06-28 14:10

對散戶投資人而言，眼下同時存在兩個看似矛盾的觀點：人工智慧（AI）仍是市場最具長期投資潛力的主題，但科技股整體估值已偏高。

看好AI卻嫌貴 散戶矛盾心態曝光：伺機抄底這類科技股。(圖:shutterstock)

這項觀察來自網路券商 eToro 的最新調查。受訪散戶將科技股列為美股 11 大類股中估值最高的族群。截至目前為止，標普 500 資訊科技類股指數今年表現依然強勁。

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科技股長期以來一直是散戶投資人的最愛，尤其是「科技七雄」（Magnificent Seven）等大型科技股，以及記憶體、半導體等 AI 概念股。

不過，科技產業並非鐵板一塊。今年以來，半導體股持續走高，但許多軟體股卻遭到市場拋售。在這種分化走勢下，散戶開始更謹慎挑選科技股的投資標的。

eToro 美國投資分析師 Bret Kenwell 向《MarketWatch》表示，受訪者一方面認為科技股是估值最高的類股，另一方面又認為它仍具備最佳長期投資價值，這代表市場認為「經過過去幾個月的大漲後，科技股短期可能漲得有點過頭了」。

不過，近期大型科技股表現相對落後，也讓不少散戶認為這反而提供了價值投資機會。雖然市場對半導體與 AI 概念股的預期已明顯降溫，但「科技七雄」的吸引力並未因此減弱。

Kenwell 表示，散戶正從超大型權值科技股中尋找投資價值，因為儘管股價回落，許多大型科技公司的獲利仍維持強勁成長。

散戶向來以「逢低買進」聞名，往往在股價大幅回檔時積極進場，希望以較低價格布局優質標的。如今，這樣的投資心態也正反映在科技股身上。

Kenwell 指出，近半數受訪者表示，更傾向投資那些因 AI 浪潮而遭市場冷落的產業，主要原因在於，他們相信這些企業終將受惠於 AI 發展，同時也認為其基本面依然穩健。