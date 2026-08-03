鉅亨網編輯林羿君 2026-08-04 04:20

美國製造業在人工智慧（AI）投資狂潮的帶動下，7 月成長速度創下逾 4 年來新高，然而供應鏈緊繃與居高不下的通膨壓力，仍如枷鎖般掣肘產業發展。

美製造業景氣創4年最快成長 供應鏈亂象仍隱憂重重。(圖:shutterstock)

受市場高度關注的 ISM 製造業指數，從 6 月的 53.3% 攀升至 7 月的 55.6%，指數高於 50% 代表產業呈現擴張。一名金屬零件製造商的高層向 ISM 表示，業務狀況依然穩健，預計營收將成長 3% 至 5%。

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然而，企業目前面臨的問題在於難以取得足夠的關鍵供應品，包括金屬、肥料及晶片，且供應時間也難以掌握。供應不足不僅推升成本，也加劇美國通膨壓力。

一家電氣設備製造商主管指出，目前市場的價格波動與交貨週期延長程度，甚至可能比疫情期間更嚴重。

另一家金屬製造商高層則表示：「金屬市場看不到恢復正常的跡象。這讓我開始懷念新冠疫情期間的混亂，因為當時的情況反而比現在更容易掌控。」

ISM 每月調查企業主管，以了解製造業營運狀況。美國製造業目前僱用約 1300 萬名員工，仍是美國經濟的重要支柱。

數據顯示，作為未來銷售指標的「新訂單指數」小幅上揚至 56.7%，寫下連續 7 個月成長的紀錄。

此外，製造業就業指數在年初以來呈現回升趨勢後，7 月正式由 49.7% 躍升至 52.8%，為 34 個月以來首度轉正。據政府統計，製造業今年累計淨增 8.1 萬個工作機會，一掃去年裁員 13.5 萬人的陰霾。

與此同時，反映通膨壓力的「物價指數」在 7 月回落至 71.1%，創下 5 個月來新低，主要歸因於美國與伊朗達成臨時停火協議後，油價同步回落。

整體而言，美國製造業正處於「好壞交織」的局面。一方面，企業受惠於人工智慧投資熱潮帶動的強勁需求；另一方面，伊朗衝突、能源價格上升，以及川普政府新關稅政策，也削弱了原本可能形成的全面性景氣復甦。