立竿見影！韓槓桿ETF門檻翻倍　個股槓桿ETF交易額暴跌90%

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-04 08:01

最新數據顯示，自南韓金融監管當局將單一標的槓桿 / 反向 ETF 基礎保證金由 1000 萬韓元調高至 3000 萬韓元後僅兩個交易日，相關產品交易規模急凍至新規前十分之一，散戶集中獲利了結，市場過熱迅速降溫。

(圖:shutterstock)

根據韓國交易所 (KRX) 周一 (3 日) 數據，以三星電子、SK 海力士為底層資產的 16 檔單股槓桿 / 反向 ETF 合計成交額約 1.2 兆韓元；對比保證金上調前最後交易日 (7 月 30 日) 的 12.4 兆韓元，僅剩一成，較新規上路首日 (7 月 31 日) 約 3 兆韓元也再腰斬。

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在上周五 (7 月 31 日)，無任何單品破 1 兆韓元，規模最大的 KODEX SK 海力士槓桿 ETF 成交 4226 億韓元，較 7 月 30 日 3.6 兆縮至八分之一；SOL SK 海力士 2 倍反向 ETF 由 5 兆以上摔至 1807 億韓元。KODEX SK 海力士槓桿 ETF 成交量續降至 4400 萬股，為前一交易日四分之一。

散戶連兩日淨賣超，當日淨砍 KODEX SK 海力士槓桿 235 億、SOL SK 海力士 2 倍反向 303 億、KODEX 三星電子槓桿 136 億韓元；16 檔中淨買入最高者僅 2 億韓元。

周一，三星電子、SK 海力士分別收跌 8.76%、8.79%，14 檔槓桿 ETF 收跌 13% 至 18%，反向 ETF 則走揚，追蹤海力士者漲約 23%、三星約 12%。