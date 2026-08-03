鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-04 06:00

近期，半導體產業經歷一輪劇烈波動，費城半導體指數自 6 月歷史高點回撤逾 11%，但年內仍維持約 83% 的漲幅。費半指數漲勢背後的核心驅動力是 AI 帶動的記憶體晶片需求爆發。

根據世界半導體貿易統計組織預測，今年全球半導體市場規模可望達到 1.51 兆美元，年增約 90%，其中記憶體晶片市場預計成長近 250%。

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然而，隨著股價走高，市場分歧正在加劇。一方面，AI 基礎設施投資持續擴大，全球雲端和 AI 基礎設施資本支出預計到 2027 年將接近 1.5 兆美元。

摩根大通則維持半導體族群「增持」評級，認為 AI 相關運算、記憶體和網路設備供應鏈將持續受益。

花旗則推薦博通、德州儀器和應用材料作為首選標的，認為近期回檔屬於健康現象。

另一方面，高估值和 AI 投資回報的不確定性令投資者擔憂。

今年以來，主導股市走勢的半導體單邊行情正分崩離析，引發令人揪心的劇烈波動，投資人愈發擔憂 AI 支出狂潮恐難以為繼。

費半指數 7 月重挫 21%，創 2008 年 10 月全球金融危機最嚴峻時期以來單月最差表現。

在 7 月交易日的近半數期間，追蹤全球 30 家最大晶片製造商的費半指數中，收盤漲跌幅均不低於 4%，全部 22 個交易日盤中波幅至少達 2%，此種景象自 2020 年後便未曾出現。

另有數據顯示，追蹤美國半導體股票的基金在 6 月最後一周錄得約 110 億美元的資金流出，創本世紀最大單週流出紀錄。

做空力量也在積聚，主要半導體公司的空頭部位已升至三年高點。Interactive Brokers 首席市場分析師指出，儘管獲利成長前所未有，但關鍵在於這種勢頭能持續多久。

分析師建議投資人採取選擇性策略，關注結構性成長機會，同時對週期性風險保持警惕。