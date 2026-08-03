鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-03 20:11

台股歷經 7 月大幅修正後，聯博投信指出，本波回檔主要反映市場重新定價，基本面未見惡化，評價面已回落至合理水準，隨著長期成長動能仍在，投資價值已逐漸浮現，建議透過主動選股掌握震盪後的布局機會。

台股7月跌6.5%消化風險溢價 聯博點出基本面具韌性關鍵原因。（圖：shutterstock)

台股上週上演戲劇性反攻，週初指數一度受壓，隨後在權值股與低接買盤帶動下強勢反彈，單日創下史上最大收盤漲點紀錄，終場收在 43119.75 點，總計 7 月單月大跌 3006.16 點，跌幅達 6.5%。

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聯博投信副總經理林炳魁表示，近期台股波動加劇，主因市場對人工智慧資本支出趨勢及貨幣政策走向存疑，導致情緒快速降溫，但這波修正反而使中期投資前景更具吸引力。

林炳魁分析，台股 7 月經歷兩次顯著回檔，與過去因經濟衰退引發的空頭市場不同，本次主要反映成長速度的重新定價，台灣經濟基本面依然穩健，全球對先進半導體、人工智慧基礎設施與高效能運算的需求持續擴張，科技龍頭企業獲利展望正向，核心動能未改。

此外，加權股價指數本益比已回到長期歷史平均水準，評價調整速度超越基本面變化，提供投資人以更具吸引力的價格布局優質企業的機會。