迎戰8月多變盤勢！台股7月遭外資甩賣25.35億美元 全球股票型ETF連18周淨流入

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-03 21:04

上周科技財報傳出佳音，受惠微軟與亞馬遜雲端業務成長及財報優於預期，帶動美股下半週反彈收紅，但半導體與記憶體族群遭獲利了結，費城半導體指數震盪走弱。在全球資金流向方面，過去一周整體股票型 ETF 再獲資金淨流入 628.33 億美元，寫下連續第 18 週淨流入紀錄，且外資於亞股操作呈現分歧，台股遭 25.35 億美元淨賣超。展望 8 月，法人預期主要股市在技術面轉弱下，仍需要時間反覆震盪築底。

迎戰8月多變盤勢！台股遭外資甩賣25.35億美元！全球股票型ETF連18週淨流入。（圖：shutterstock）

觀察全球市場，上周亞洲、美國與中國市場分別獲 255.52 億、217.12 億與 179.46 億美元淨流入，日本、歐洲與東歐市場也同步獲資金點火，僅拉美市場小幅淨流出。依產業觀察，近一周淨流入前三大產業為科技、主題型與金融，淨流出產業則為消費耐久財。

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至於亞洲股市外資動向，上周外資於亞股操作呈現分歧，台灣股市遭 25.35 億美元淨賣超，越南股市亦遭 0.93 億美元淨賣超；反觀印度與印尼股市分別獲 9.08 億與 3.93 億美元淨買超，南韓、泰國、菲律賓及馬來西亞股市也獲小幅淨買超，顯示半導體與科技股震盪加劇之際，資金正尋求多元分散的區域與題材布局。

富蘭克林證券投顧指出，7 月全球股市走勢震盪，累計全球股市月線小漲 0.10%，史坦普 500 指數小跌 0.38%，全球新興股市下跌 3.03%，其中費城半導體及南韓股市跌幅超過兩成，台股收低 5.92%，主要反映上半年漲多後的獲利調節。

展望 8 月，盤勢將聚焦美國就業報告、多項通膨指標、企業財報及 Jackson Hole 全球央行年會，預期主要股市在技術面轉弱下，需要時間反覆震盪築底。建議保守穩健型投資人轉向以美國平衡型基金為核心，積極者可透過新興市場平衡型基金參與亞洲 AI 供應鏈與新興當地債高息題材。此外，AI 驅動的景氣多頭行情並未改變，看好 AI 生態系擴張、能源基礎建設、生技創新、美國小型股獲利回升及日股復興主題。

在個別經理人觀點方面，富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭 ‧ 包爾表示，儘管須關注中東局勢發展，整體仍樂觀看待美股，並持續聚焦由 AI 塑造的結構性投資主題，AI 帶來的生產力提升可望延伸至醫療保健、金融、工業與能源等領域。