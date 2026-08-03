十銓Q2 EPS 26.47 元創新高 上半年大賺超過5股本

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-08-03 16:39

記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (3) 日公佈第二季財報，受惠 DRAM、NAND Flash 價格續漲，單季稅後淨利達 24.12 億元，季增 5.14%，年增 21827%，每股盈餘 26.47 元，續創歷史新高，累計上半年高達 53.44 元。

十銓科技總經理陳慶文。(鉅亨網資料照)

十銓第二季營收 75.88 億元，季減 16.11%，年增 66.18%，稅後淨利 24.12 億元，季增 5.14%，年增 21827%，每股盈餘 26.47 元，累計上半年營收 166.33 億元，年增 67.74%，稅後淨利 47.06 億元，年增 3902%，每股盈餘 53.44 元。

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十銓指出，第二季單季及上半年獲利皆寫下歷年新高，受惠於工控與 SI (系統整合) 訂單穩定挹注、B2B 轉型效益顯現，帶動整體營運穩健成長，公司將持續推動轉型布局並優化產品組合，正向看待下半年營運展望。

十銓表示，全球 AI 基礎建設建置帶動大量記憶體需求，主要 DRAM 原廠積極擴充產能，短期仍難有效緩解供需失衡，缺貨最嚴峻的時期預期將落在 2027 年上半年。

根據研調機構 TrendForce 7 月底最新報告，2026 年 DRAM 供應與需求位元的差距 (sufficiency ratio) 達 -1% 至 -2%，2027 年缺口預期進一步擴大，受限於設備移入、廠房興建及產能爬坡時程，多項擴產計畫預計至 2027 年下半年才得以陸續貢獻晶圓投片量，最快需至 2028 年方能形成具規模的位元產出。

面對供應持續吃緊，十銓深化與全球原廠的長期策略合作確保關鍵料源，並聚焦高附加價值應用，針對工業電腦、邊緣運算及國防安全等領域提供客製化產品與技術服務，隨著相關產品逐步完成驗證並導入量產，有望進一步提升 B2B 業務貢獻，強化營運穩定性與獲利韌性。

展望下半年，記憶體價格預期將延續上行趨勢，DRAM 第三季合約價約上漲 20% 至 25%，第四季漲幅則預估約 15% 至 20%，通路價格亦預期陸續跟進反映漲勢。