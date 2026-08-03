鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-03 18:57

今年台股交投熱絡，處置股票制度 30 年來首次重大變革，處置天數與撮合時間大幅鬆綁，於 8/10 正式上路，外界關注規定修訂是否過於倉促？對此，證交所副總經理杜惠娟直言，這背後經過嚴謹的大數據模擬，內部研究與討論時間超過半年，版本更修訂不下十版，絕非一朝一夕拍板定案，且處置股是中性制度，不會偏袒多空任何一方。

處置股30年首大修！證交所：修訂至少十版本 機制中性不偏袒多空。(鉅亨網資料照)

證交所今 (3) 日宣布，自 8 月 10 日起，第一次及第二次 (含) 以上遭發布處置之有價證券，處置期間由原先的 10 個營業日縮短為 5 個營業日。撮合頻率也由現行的 5 分鐘或 20 分鐘，統一加速至每 2 分鐘撮合一次，大幅提升流動性。

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台股日前劇烈修正，一度跌破 4 萬點大關，許多處置股因「20 分鐘撮合」+「預收款券」，導致股民想賣賣不掉。對此，杜惠娟強調，處置是中性制度，希望在極端波動時提醒投資人注意交易風險，因此對「飆漲」與「暴跌」的標準是一致的，並非偏袒多空任何一方。

根據證交所過去的內部分析，處置期間因採取「預收款券」，確實會因降低風險而影響成交量，但歷史數據顯示並未發生股票賣不掉的情況。隨著本次撮合時間縮短至 2 分鐘，流動性可望進一步獲得改善。

針對外界質疑盤中監視與處置制度是否留有人為裁量空間？杜惠娟強調，「監視制度的標準全部公開在官網上，絕無人為裁量的可能。」

證交所主管補充，不管是週轉率、當沖比例或是漲跌幅，每一條規定都有明確的「量化數據」，並早已寫入電腦程式中自動執行。「算出來的數字是死的，連我自己來算都不一定算得出來，完全是由電腦系統跑出結果。」他強調，監視制度是極度客觀且以數據為基礎的監理機制。