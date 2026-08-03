鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-08-03 14:34

工業網通廠四零四科技（Moxa）宣布推出電力產業首款符合 IEC 61850-3 標準的變電站級無風扇工業伺服器 DA-920E 系列。作為專為變電站應用環境所打造的新一代無風扇運算平台，可為虛擬保護、自動化與控制（vPAC）架構提供穩定可靠的運算效能，並扮演軟體定義變電站（SDS）的關鍵推手，協助電力業者提升系統靈活性、擴充能力與管理效率，同時強化跨廠牌設備與系統的整合能力。

Moxa推符合IEC 61850-3標準無風扇vPAC伺服器 瞄準變電站環境提升管理效率。(圖：moxa提供)

隨著能源轉型與電網數位化推進，全球電力公司正加速電網現代化並擴大整合再生能源。在離岸風電、併網級太陽能案場與儲能系統蓬勃發展下，電力公司面臨必須以有限人力維運偏遠變電站的挑戰，同時還需兼顧供電可靠度與資安防護需求。

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於此同時，變電站保護、自動化與控制（PAC）系統也正從傳統以硬體為核心的架構，逐步邁向以模組化軟體與開放標準為基礎的設計模式。而 vPAC 作為此一轉型的關鍵技術，可將保護、自動化與控制功能部署於共享且具備援能力的虛擬化平台上，不僅提高資源利用效率，也進一步帶動市場對符合 IEC 61850 標準且兼具高可靠性的無風扇 vPAC 伺服器需求。DA-920E 系列正是因應此趨勢而生。

許多現代變電站均採無人值守運作模式，尤其是連接至分散式離岸風電場或偏遠太陽能發電廠的變電站。傳統高效能伺服器多仰賴機械風扇進行散熱，但在高溫且多塵等嚴苛環境中，風扇往往成為最容易故障的元件之一。為此，電力公司和系統營運商正積極尋求方法，因應業界面臨的一大挑戰：如何在提升電網邊緣自動化與智慧化程度的同時，不因此增加營運風險與故障維護的負擔。

Moxa DA-920E 系列採用無風扇被動式散熱設計，透過移除機械式冷卻風扇，大幅降低常見硬體故障風險，進一步提升系統長期運作的穩定性。搭配密封式機殼設計，不僅可有效降低維護需求，更提升整體系統可用性，特別適合部署於沙漠地區、離岸風電場、山區及其他交通不易抵達的變電站環境。

DA-920E 系列經過精心設計，即使在 -25°C 至 55°C 的操作溫度範圍內，仍可維持穩定運算效能，避免因過熱導致 CPU 降頻。產品並提供高效能處理器配置，可滿足 vPAC 及變電站層級應用對運算效能的需求。此外，DA-920E 系列亦能提供電力關鍵任務應用所需的確定性（Deterministic）效能，讓電力業者能夠在虛擬化基礎架構上部署保護與自動化應用，同時維持系統穩定與營運可靠性。

隨著新一代變電站逐步導入在地化決策機制、支援自我修復網路功能，以及邊緣端進階分析應用，無風扇 vPAC 平台已成為支撐上述功能的重要運算基礎，協助電力業者在提升智慧化程度的同時，持續維持電力系統所要求的高可靠度與確定性效能。

DA-920E 系列無風扇 vPAC 伺服器專為 IEC 61850 變電站環境與其他工業認證要求（包括 IEC 60255、IEEE 1613 及 EN 50121-4）而設計，能克服暴露於極端溫度、粉塵、濕氣、振動、電磁干擾及不穩定電力狀況等各種挑戰。藉由 DA-920E 系列，電力業者得以更有信心地將營運範圍擴展至無人值守及偏遠地區的電網邊緣變電站，並將現場部署的邊緣運算平台視為關鍵基礎設施。

隨著 vPAC 解決方案從概念驗證階段邁向現場實際部署，平台可靠度已成為影響軟體定義變電站成功運作的重要關鍵因素。雖然保護與控制功能不再受限於實體智慧型電子設備（IED）的硬體限制，但仍需仰賴強大穩健的運算平台作為基礎，確保其穩定運作。