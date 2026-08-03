鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-08-03 19:50

隨著美聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 在抗通膨政策上的溝通持續模糊，全球金融市場正陷入空前的迷茫。根據 Brandywine Global 及 Wellington Management 等投資機構的最新觀察，華許應對通膨的信譽正在下降，由於其拒絕詳細說明抑制物價壓力的具體計畫，投資者正對長天期公債要求更高的風險溢價。

目前美債市場正經歷劇烈波動。上周投資者大量拋售長債，導致殖利率曲線顯著「陡峭化」，這反映出市場對長期通膨前景的極度焦慮。

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數據顯示，30 年期美債利率已攀升至 19 年來的高點，10 年期殖利率也重新邁向 5% 的關卡。這股不安情緒也波及全球，德國與日本的長期利率均同步走揚。

華許的溝通策略受到市場嚴厲質疑。媒體報導他正考慮減少定期政策會議的頻率，此舉被 Highline Asset Management 專家形容為可能誘發市場波動的「重磅炸彈」，並認為這將迫使市場必須承擔更多定價壓力。

此外，華許雖承諾穩定物價，卻對通膨目標與貨幣政策工具的使用語帶保留，這種不確定性引發了美聯準會內部的分歧。上周已有三位官員警告，若延遲行動，未來恐需採取更激進的緊縮措施。

外部環境進一步加劇了局勢的複雜性。中東衝突與伊朗戰爭持續推升油價，使通膨預期更趨根深蒂固。Brandywine 投資組合經理 Tracy Chen 警告，若九月聯準會未採取行動，「債券義勇軍」(Bond Vigilantes) 將會失控。

AllianceBernstein 固定收益主管 Scott Dimaggio 認為，若華許持續缺乏清晰的抗通膨架構，美聯準會恐將面臨失去對債市控制權的風險。