鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-03 15:17

台股 7 月如坐大怒神，歷經史上最大漲跌點洗禮後，投資人逢低買進態勢明確。統計最新台股 ETF 投資人數，市值雙雄元大台灣 50(0050-TW)、元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 奪周增居冠、亞軍，0050 投資人數突破 350 萬，領先台積電來到近 50 萬，再創歷史新高。

據集保結算所統計，台股 ETF 7 月底投資人數周增排行，0050 以周增 11.5 萬人、總人數 356.3 萬居冠；00631L 周增 2.2 萬人居次，其次分別為群益台灣加權正 2(00685L-TW)、主動統一升級 50(00403A-TW) 與主動中信台灣收益 (00406A-TW)，均有 1.6 萬人以上成長。

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至於個股投資人數最多的台積電，上周增加 5.9 萬來到 310 萬人，落後 0050 達 46.2 萬，為史上新高。0050 7 月單月增加 32.4 萬人，亦改寫歷史單月次高紀錄；目前單月月增最多為 2026/3 的 38.4 萬人。

法人分析，近期台股持續受到美伊戰事、南韓去槓桿化等因素修正，但「第四法人」展現「成熟投資人」態度，資金逢低加碼指標型市值型台股 ETF。除了投資人數成長外，統計 7 月淨申購表現，0050、00631L 分別以 1,766 億、477 億元居冠亞軍。

回顧歷次重大利空事件，市場短期雖出現恐慌賣壓，但在資金重新回流後，台股多由營運具韌性的大型權值股領軍上攻。而 0050 擁有絕不錯過大盤漲勢特性，加上指數邏輯歷經 23 年多空考驗，成為投資人最青睞的首選標的。

00631L 追求台灣 50 指數正向 2 倍績效，反彈力道更是強勁，統計史上五大單日跌幅包括 2025/4 對等關稅、2024/8 日圓升值、2018/10 美中貿易戰，以及 2020/3 全球疫情，後六個月漲幅達 24.3% 至 147.3%、後一年漲幅達 40.5%/ 至 314.9%，而 7/17 單日下跌 13.5% 即為第五大，後續反彈動能備受期待。

同時，近期 00631L 增持權值股台積電後，目前對台積電曝險比重約 120.26%，成為含「積」量最高的 ETF，與其他大盤指數績效出現差異。除了更加抗震外，截至 7/30 近六個月、近一年、近兩年績效表現，00631L 分別以 40.6%、159.9% 與 167.3%，超越 00685L 的 39.4%、157.7% 與 165.2%，且居冠台股正 2 ETF。