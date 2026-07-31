巴西推E32汽油政策 乙醇摻混率升至32% 正式啟動180天試行

鉅亨網新聞中心 2026-08-01 06:15

巴西自 8 月 1 日起正式實施汽油強制摻混 32% 無水乙醇 (E32) 政策，新規將先實施 180 天，並可視情況延長一次、最長再延長 180 天。巴西國家石油、天然氣暨生質燃料署 (ANP) 表示，此措施依照政府本月稍早決議，自原本 30% 的法定摻混比例提高至 32%，藉此提升能源安全、降低汽油進口依賴，並進一步推動國內生質燃料產業。

（圖：Shutterstock)

此次 E32 政策由巴西國家能源政策委員會 (CNPE) 於 7 月批准，官方表示，提高乙醇摻混比例可望使巴西每年減少約 9 億公升汽油進口，在全球能源市場持續受到地緣政治與油價波動影響下，有助降低對化石燃料的依賴並提升能源自主能力。

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巴西政府指出，相關測試顯示 E32 燃料在車輛性能及使用表現方面與現行配方相近，因此決定先以 180 天的臨時措施實施，若運作順利，未來可再延長 180 天，甚至作為未來推動更高乙醇摻混比例的重要基礎。

政策也將直接帶動巴西乙醇需求成長。巴西是全球最大的甘蔗乙醇生產國之一，近年玉米乙醇產能也快速擴張。官方預期，新政策將同步刺激甘蔗與玉米乙醇產業投資，並進一步鞏固巴西作為全球生質燃料領導國的地位。

包括巴西甘蔗產業協會 (UNICA) 及玉米乙醇協會 (UNEM) 等產業團體均對政策表示支持，認為 E32 只是過渡措施，未來有機會進一步推升至 35% 的乙醇摻混比例(E35)，持續提高再生能源使用比重。

不過，新政策也引發部分反對聲浪。燃料進口商及部分燃油經銷業者擔憂，更高比例乙醇可能增加部分非 Flex Fuel 車款的維護成本，並對車輛性能造成影響。此外，巴西聯邦檢察機關 (MPF) 日前已向法院提起訴訟，希望暫停 E32 政策實施，使新措施仍存在法律變數。

事實上，巴西近年持續提高生質燃料使用比例。2025 年已將汽油乙醇摻混比例由 27% 提高至 30%，並同步提高柴油生質柴油摻混比例；如今再提升至 32%，顯示政府正持續透過能源政策降低石油依賴、推動減碳與能源轉型。