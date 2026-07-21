鉅亨網編譯許家華 2026-07-21 10:50

SpaceX (SPCX-US) 宣布，將於美東時間 8 月 4 日盤後公布 2026 年第二季財報，並於當日下午 4 時 30 分 (美東時間) 舉行法人說明會。這將是公司今年 6 月完成首次公開募股 (IPO) 後發布的首份財報，不僅攸關市場對其營運實力的評價，也將觸發史上規模最大的內部人股票解禁，成為華爾街關注焦點。

SpaceX 於 2026 年 6 月 12 日完成規模 750 億美元 IPO，創下全球航太產業史上最大上市案之一。不過，公司上市時流通股比例不到總股本 5%，流通籌碼極為有限，使股價上市初期一度衝上 225 美元歷史高點，但隨後快速回落，7 月中旬更跌破 135 美元的 IPO 價格，目前股價約 119.85 美元。

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根據 SpaceX 公布的分階段股票鎖定 (lock-up) 安排，首份財報發布兩個交易日後，將無條件解禁符合資格內部人及員工持股的 20%，約 9.115 億股，以目前股價估算，解禁市值約 1,092 億美元，規模約為 IPO 募資金額的 1.45 倍，將成為市場面臨的龐大新增供給。

此次解禁計畫分為多個階段。第一階段將於第二季財報公布後兩個交易日正式生效，釋出約 20% 內部人持股。

此外，公司另設有價格條件式解禁機制，若股價在財報公布前 10 個交易日中，有 5 個交易日維持在 175.5 美元以上，將可額外解禁約 4.558 億股，占符合資格股份約 10%。由於目前股價遠低於門檻，因此此部分暫不會釋出。

之後，自上市第 70 日起，公司將進入滾動式解禁階段，預計 8 月底開始每 15 至 20 天解禁約 7%，約 3.2 億股，直到 2026 年底完成後續四個批次的股票釋出。

至於創辦人馬斯克 (Elon Musk) 及其他核心高階主管持股，則仍受一年完整禁售期限制，預計須至 2027 年 6 月 12 日才可出售。

除了解禁效應外，市場更關注 SpaceX 首次公開財報能否證明其高估值具備基本面支撐。分析師預期，本次財報將聚焦四大重點。

首先是 Starlink 衛星網路業務。Starlink 已成為 SpaceX 最大的商業收入來源，市場將觀察新增用戶數、每位用戶平均收入 (ARPU) 及毛利率是否持續改善，以驗證規模經濟是否逐步發揮效益。

其次為 Falcon 9 火箭發射業務及 Starship 計畫。投資人將關注 Falcon 9 持續高頻商業發射是否維持穩定獲利能力，同時評估 Starship 持續測試與部署所帶來的資本支出規模。

第三則是 AI 基礎建設布局。隨著 xAI 整合進 SpaceX 生態系，市場將檢視 AI 資料中心、超級運算及衛星算力相關資本支出，了解公司未來是否加速投入人工智慧基礎設施建設。

第四則是全年財測與現金流。由於 SpaceX 目前仍享有相對偏高的市場估值，華爾街將特別關注管理層是否提出明確營收成長目標，以及建立穩定自由現金流的時程，以支撐長期估值。

近期市場也持續關注 Starlink 全球擴張進展。公開資料顯示，Starlink 目前服務已涵蓋超過 140 個國家及地區，用戶規模持續增加，並持續拓展企業、航空及政府市場；另一方面，SpaceX 今年仍維持全球最密集的商業火箭發射頻率，Falcon 9 依舊占據全球商業發射市場主導地位，而 Starship 測試亦持續推進，成為未來深空運輸與衛星部署的重要布局。