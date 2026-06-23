鉅亨網新聞中心 2026-06-23 10:00

剛完成史上最大首次公開募股 (IPO) 的 SpaceX (SPCX-US)，正面臨上市以來首次重大考驗。公司股價周一盤中一度大跌逾 10%，部分時段跌幅甚至超過 15%，連續第三個交易日走低，與上市初期一路狂飆的氣勢形成強烈反差。市場認為，引發此次回檔的原因除了估值過高疑慮外，更與 SpaceX 計畫發行至少 200 億美元債券，以及未來數月大量限售股即將解禁有關。

SpaceX 於 6 月 12 日以每股 135 美元掛牌上市，募資規模高達 857 億美元，刷新全球 IPO 紀錄。上市後股價一度衝上 225 美元附近高點，較發行價暴漲超過 66%，市值最高逼近 3 兆美元，短暫超越亞馬遜與微軟，躋身全球市值最高企業之列。

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然而，這波狂熱行情很快出現降溫跡象。截至周一盤中低點計算，股價較高峰已回落約 25% 至 30%，市值蒸發數千億美元。不過即便如此，目前股價仍較 IPO 價格高出約 27% 至 30%。

市場情緒轉弱的重要導火線，來自 SpaceX 即將展開的首次大型發債計畫。

根據路透社與彭博報導，SpaceX 已委託銀行團向投資人推介至少 200 億美元的投資級債券發行案。這將是 SpaceX 上市後首次進入投資級美元債市場，也是公司歷來最大規模的債務融資之一。

文件顯示，此次募集資金主要用途並非新投資，而是償還一筆將於 2027 年到期的 200 億美元過渡貸款 (Bridge Loan)。這筆貸款正是今年 2 月 SpaceX 整合馬斯克 AI 事業版圖時所產生的重要融資工具。

今年 2 月，SpaceX 完成對馬斯克旗下人工智慧公司 xAI 的整合交易。為完成這筆交易，公司動用大規模融資，其中包含後續需要再融資處理的 200 億美元過渡貸款。如今上市完成後，SpaceX 選擇透過債券市場進行長期融資，以降低短期償債壓力。

雖然從企業財務角度來看，這屬於相當常見的再融資操作，但部分投資人認為，SpaceX 才剛募得 857 億美元資金，又急於籌措 200 億美元債務，凸顯其 AI 與太空基礎建設計畫對資金的巨大需求。

根據公開資料，截至 6 月 19 日，SpaceX 帳上現金與約當現金約為 1008 億美元，但公司同時背負龐大資本支出需求，包括星艦 (Starship) 計畫、全球 Starlink 衛星網路擴張、AI 資料中心建設，以及與 AI 業務相關的大規模算力投資。

近期華爾街也開始關注 SpaceX 是否正逐漸從一家火箭與衛星公司，轉型為高度資本密集的 AI 基礎設施企業。

高盛最新報告指出，未來數年 SpaceX 的成長動能將不再僅來自火箭發射與 Starlink，而是 AI 運算基礎設施與大型資料中心業務。路透社此前也報導，SpaceX 籌措 200 億美元資金的重要目的之一，正是支應極為昂貴的 AI 基礎建設擴張計畫。

除了發債因素外，另一個令市場擔憂的問題是限售股解禁。

根據招股書內容與華爾街分析師估算，SpaceX 將於 8 月公布首份上市後財報，屆時部分員工與早期投資人持股將陸續解除出售限制。若股價維持高於 IPO 價格一定幅度，還可能觸發額外解禁條款，使可流通股數大幅增加。市場擔心早期員工與內部股東可能趁高價獲利了結，進一步對股價形成壓力。

此外，估值問題也逐漸浮上檯面。部分分析師指出，即使近期回檔，SpaceX 的估值仍遠高於標普 500 指數中任何大型科技企業，市場對其未來 AI 與太空產業發展潛力已給予極高期待。若未來營收與獲利成長未能符合預期，股價波動恐將持續加劇。

不過，並非所有華爾街機構都轉趨悲觀。近期包括 Oppenheimer、KeyBanc 等機構仍維持正面看法，認為 SpaceX 同時擁有 Starlink 現金流、全球領先的太空運輸能力，以及快速擴張的 AI 業務，長期競爭優勢依舊明顯。部分分析師甚至給出 250 至 310 美元目標價，認為目前股價仍具 35% 至 68% 的上漲空間。