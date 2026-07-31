鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-31 10:31

亞股今 (31) 日展開報復性反彈，先前表現疲弱的台灣、日本及南韓股市同步強彈。台股今天開盤後不到一小時，多達 9 檔主動式台股 ETF 盤中輪番攻上漲停，堪稱台灣 ETF 市場歷史性的一刻。法人表示，台股近期融資餘額明顯下降，有助於籌碼沉澱，在市場情緒回穩之際，只要出現利多消息，就容易帶動盤勢展開反彈。

歷史性一刻！AI股回血助台股漲近3000點 9檔主動式ETF齊衝漲停。(鉅亨網資料照)

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主動中信台灣卓越 (00995A-TW) 經理人張書廷表示，微軟 Azure 雲端業務成長優於市場預期，有效緩解市場先前對 AI 投資報酬率不佳及資本支出過高的疑慮，帶動全球科技股全面反彈，也進一步提振投資人對 AI 產業長期發展的信心。

張書廷指出，雖然聯準會 (Fed) 仍維持偏鷹派立場，且地緣政治風險尚未完全消除，但從目前已公布的企業財報及產業展望來看，企業獲利與 AI 需求並未出現明顯惡化跡象，近期股市修正較偏向評價面與情緒面的調整，而非基本面轉弱。

他進一步表示，在融資餘額明顯下降、籌碼結構趨於健康，以及全球科技大廠持續擴大 AI 相關資本支出的情況下，台股中長期多頭格局仍未改變。後續可持續關注企業財報表現、AI 資本支出規模及國際油價走勢，作為觀察大盤是否能延續反彈的重要指標。