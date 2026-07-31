鉅亨網記者黃皓宸 年 2026-07-31 18:39

總統賴清德今 (31) 日出席「2026 年台灣美食展開幕典禮」時表示，美食展不僅能讓大家品嘗各地美食、認識台灣風俗民情，更是推動觀光發展及國際交流的重要平台，未來政府將持續串連美食、觀光步道及會展等多項元素，朝 2030 年起每年均 1 千萬人次國際旅客來台、觀光產值突破兆元的目標邁進，也歡迎國人把握機會前來觀展。

賴清德：目標2030起年均1千萬國外旅客來台 觀光產值朝破兆元邁進。(圖:總統府提供)

賴清德致詞表示，「台灣美食展」有幾項重要的意義：第一，民以食為天，不論是排灣族以動人悅耳的歌曲邀請大家一起吃飯，或是台灣人的日常問候「呷飽未」，若想了解各地的美食，最簡單的方式就是來到「台灣美食展」，不僅可以吃遍各地美食，也能認識台灣各地風俗民情。

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第二，「台灣美食展」也是推動台灣觀光的重要策略之一，台灣以觀光立國，有美麗的地景、豐厚的文化及台灣最美的風景就是人，其中美食也是推動觀光產業的重要元素。去 (2025) 年外國來台灣光旅客近 860 萬人次，今年可望較去年增加，期盼在 2030 年達到每年 1 千萬人次國際旅客來台及觀光產值破兆元的目標。

除了推動美食展外，賴清德也說，近期政府推出「縱走台灣 Twalk」，規劃 6 條觀光步道，吸引外國旅客來臺灣旅遊，希望未來能透過美食、縱走山林綠道等多元的旅遊體驗相互串連，達到吸引國際旅客來台的目標。