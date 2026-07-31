美食展「台灣觀光館」今盛大登場 展館首度規劃四大AI體驗、共54家特色品牌

2026 台灣美食展於今 (7) 年 31 日至 8 月 3 日在台北世貿舉行，交通部觀光署今年以呼應大會主題，以「台灣美 Ways，發酵中！」為主軸，在展區中的台灣觀光館，集結 54 家特色業者共襄盛舉，打造北區暨馬祖、中區暨金門、南區暨澎湖及東區四大展區，並設置永續專區及米其林必比登推介專區，更首度規劃四大 AI 體驗，讓民眾能從科技互動中探索屬於自己的台灣好風味。