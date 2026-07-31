美食展「台灣觀光館」今盛大登場 展館首度規劃四大AI體驗、共54家特色品牌
鉅亨網記者黃皓宸 台北
2026 台灣美食展於今 (7) 年 31 日至 8 月 3 日在台北世貿舉行，交通部觀光署今年以呼應大會主題，以「台灣美 Ways，發酵中！」為主軸，在展區中的台灣觀光館，集結 54 家特色業者共襄盛舉，打造北區暨馬祖、中區暨金門、南區暨澎湖及東區四大展區，並設置永續專區及米其林必比登推介專區，更首度規劃四大 AI 體驗，讓民眾能從科技互動中探索屬於自己的台灣好風味。
展館四大 AI 體驗包括：AR 慢釀體驗艙：結合虛實整合技術，讓民眾走入巨型發酵甕，與臺灣特色景點合影。風土旅行相館：運用 AI 分析個人喜好，推薦專屬旅遊景點並生成個人化旅行明信片。風土煉金鍋：以趣味互動介紹永續旅遊與循環生活理念。都會調香師：提供茶香、海風、老酒等臺灣代表性氣味，供民眾自由調配特色香氣。
交通部長陳世凱今日出席開幕典禮時表示，盼以美食帶路，讓更多觀光客走訪各地並記住美好台灣。
今日開展當日特別邀請味全龍啦啦隊，化身「風土應援團」熱力登場；8 月 3 日則邀請主持人詹姆士帶領民眾探索展館美味亮點。現場另有中華美食交流協會名廚運用「觀光圈大賞」特色食材進行料理示範，展現臺灣美食的多元風味。
觀光署表示，展覽期間，廣受大家喜愛的台灣觀光代言人「喔熊組長」也將化身「風土釀造長」，與民眾近距離互動，展館每日還安排品牌推介會、限時優惠及消費滿額贈等活動。
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