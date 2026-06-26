鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-26 19:25

「2026 台灣部落觀光嘉年華」於今 (26) 日起一連 3 天於台北車站大廳登場，由交通部觀光署聯合各部會舉辦，將台灣原住民部落餐桌搬到北車，展會期間能欣賞不同原住民族的樂舞表演、能買到部落才有的限定好物。副總統蕭美琴今出席時表示，台灣文化底蘊是最珍貴的資產，期盼更多國內外旅客走進部落，透過部落觀光認識台灣。

蕭美琴致詞時表示，台灣部落擁有許多精彩的活動、美食與傳統文化，以及各式各樣的歲時祭儀與慶典活動，都非常值得大家親身體驗。過去他曾在花蓮服務 10 年，受到部落文化的洗禮，讓人生變得更加豐富、更具有色彩，期盼更多人透過認識部落、體驗部落文化的過程，讓部落產業得以壯大、延續，讓許多珍貴的傳統能夠成為部落青年留在家鄉、留在部落發展的力量。

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蕭美琴也以英文表示，台灣原住民族文化非常精彩，承載著不同的故事、語言、信仰，豐富多元的文化共同展現臺灣的多樣性，並體現臺灣擁抱多元文化，以及與世界保持緊密連結的精神。

蕭美琴指出，台灣有許多值得世界深入認識的面向，除了令人引以為傲的科技實力及作為地緣政治焦點外，以及人民溫暖與熱情的人情味，相信這些特質都能在原住民族部落深刻體驗。

交通部次長林國顯也說，觀光是文化的載具，而文化是觀光的底蘊，觀光署與勞動部合作輔導部落青年，結合 AI 與資訊網絡強化其導覽能力，讓國內外旅客都能清楚的認識各地區部落的文化特色。此次舉辦第 13 年的「部落觀光嘉年華」活動，跨部會與文化部、內政部、原民會、勞動部、農業部等單位合作，以「食物」為主題呈現各地部落特色，共同推廣台灣部落文化的獨特魅力，並期盼吸引更多遊客至各地部落旅遊。