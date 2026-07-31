鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-31 16:19

政府今 (31) 日正式啟動企業投資美國融資保證機制，由國發基金與 15 家金融機構攜手合作，首期專款總額達 13.75 億美元，預計可促成高達 550 億美元的企業融資。此舉旨在全力協助台灣企業赴美打造供應鏈，擴展半導體及資通訊等關鍵產業的全球影響力，單一企業融資額度最高可達 50 億美元，並提供最高 5 成融資保證，作企業國際布局的最強後盾。

政府為協助台灣企業赴美打造供應鏈，並展現政府積極創造台美投資互惠條件及優化雙邊經貿體系決心，國家發展委員會今天宣布，企業投資美國融資保證機制已由國發基金、中國輸出入銀行與 15 家參與銀行完成三方合約簽訂，即日起正式開始受理企業申請。

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國發會表示，在根留台灣、布局全球、行銷全世界的總體戰略下，政府正積極以台灣模式與美國進行供應鏈合作，以深化雙邊經貿夥伴關係。為此，本機制將在我國企業自主投資考量下，支持金融機構提供最高 2500 億美元的企業融資，協助赴美投資企業資金取得。本機制將採分期漸進方式推動，首期專款由國發基金出資 8 億美元，結合國內銀行出資 5.75 億美元，總額達 13.75 億美元，預計初期可促成金融機構提供高達 550 億美元的企業融資。

國發會表示，為深化台美經貿合作，擴展我國科技產業全球影響力，本機制將提供在半導體或資通訊科技等領域的我國企業或本國人控制之國外企業，在資本性支出、充實營運資金、或是發展產業聚落所需之各項開發與營運所需融資保證。在融資規模上，單一企業融資額度最高可達 50 億美元，並由本機制提供最高 5 成融資保證，透過與銀行共同分攤風險，協助企業取得資金。

由於本次政策在規劃過程即獲金融業界支持與響應，因此，本次出資參與銀行包含：臺銀、土地銀行、合庫商銀、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺企銀等 8 家公股銀行，以及台北富邦、國泰世華、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行、台新銀行、中國信託等 7 家民營銀行，共計 15 家國內銀行，再加上國發基金出資，未來首期 13.75 億美元保證專款，將委託中國輸出入銀行國家融資保證中心辦理融資保證業務，各方並已於日前完成委辦契約簽訂作業。