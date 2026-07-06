鉅亨網新聞中心 2026-07-06 13:40

根據穆迪分析 (Moody"s Analytics) 最新報告，亞太地區經濟在 2026 年中呈現出顯著的「不均勻」發展態勢。儘管人工智慧 (AI) 需求為半導體出口大國帶來了強勁動能，但通膨壓力、貨幣貶值以及內需疲軟仍是多數國家面臨的共同挑戰。

南韓：科技主導的「大躍進」與貨幣壓力

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南韓是當前亞太經濟中最受矚目的焦點。受惠於全球對 AI 晶片「永無止境」的需求，南韓 6 月出口年增率高達 70.9%，創下近 50 年來的最大增幅，並帶來 361 億美元的紀錄性貿易順差。

南韓總統李在明將目前的發展描述為南韓的「大躍進」，並宣布了一項由公私部門合資的上兆美元投資計畫。其中，三星電子與 SK 海力士計畫在西南部建設四座新的晶片製造廠，目標是在 5 年內將記憶體產量翻倍，以穩固其全球技術領導地位。

然而，南韓強勁的出口基礎其實相對狹窄。若排除半導體，汽車、鋼鐵及機械等傳統產業在 2026 年上半年的表現均較去年同期下滑。

此外，南韓正承受巨大的金融壓力：6 月通膨率升至 3.2%，韓元匯率跌至 1 美元兌 1,555 韓元，為 2008 年金融海嘯以來最低。對此，穆迪預測南韓央行極有可能在 7 月 16 日的會議上升息 25 個基點至 2.75%。

日本：企業樂觀與經濟現實的脫節

日本的經濟現狀則顯得較為矛盾。6 月份的「短觀報告」顯示企業情緒異常高漲，大型製造業信心大幅提升。然而，穆迪分析指出，這種樂觀情緒主要源於日元貶值 (觸及 40 年來低點 162 日元兌 1 美元) 帶來的利潤增長，而非整體經濟健康的表現。

亞太其他地區經濟表現

針對亞太其他地區，穆迪認為：

越南：展現了極強的成長力，第二季 GDP 年增率高達 8.4%，優於市場預期。

中國：製造業 PMI 在 6 月回升至 50.3，顯示出微弱的擴張跡象。儘管新訂單 (尤其是出口訂單) 有所回升，但小型企業仍處於萎縮狀態，且廠商定價能力疲軟，顯示內需動能依然不足。穆迪預測中國 6 月的 CPI 將微幅降至 1.1%。

澳洲：5 月份出現了 30 億澳幣的商品貿易逆差，為 2015 年以來最大。這主要是受到黃金出口大幅下滑 35% 以及進口需求維持強勁所致。

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