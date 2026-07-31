鉅亨網新聞中心 2026-07-31 14:40

隨著 AI 熱潮下的核心標的 SK 海力士股價大幅回撤，曾號稱全球最大單一股票槓桿 ETF 的「南方東英 SK 海力士每日槓桿 (2x) 產品」遭遇滑鐵盧。SK 海力士股價自 6 月高點累計跌近 46%，導致該 2 倍槓桿產品淨值回撤超過 80%，短短一個多月內，基金規模從 1320 億港元高位暴跌至 319 億港元，蒸發逾千億港元。

SK海力士暴跌引發監管變革 香港「兩倍做多」改「靈活槓桿」(圖:shutterstock)

為了應對市場劇烈波動並保護投資者，香港證監會修訂監管框架，規定自 8 月 3 日起，容量受市況影響的槓桿及反向產品須採用「靈活槓桿」機制。新制下，原有的「固定 2 倍槓桿」將轉變為「最高 2 倍」的動態結構。基金管理人將根據市場流動性與交易成本，每日自主決定槓桿比例，最低可降至 1.1 倍 (反向產品為 - 1.1 倍)。

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針對市場疑慮，發行商南方東英宣布旗下輝達、特斯拉等 12 隻個股槓桿產品將全面更名，於名稱中加入「最多 (MAX)」字眼。儘管結構變動，南方東英鄭重澄清，在正常市況下仍會維持 2 倍槓桿，靈活機制僅為應對極端情況 (如容量限制或成本激增)，基金經理不會基於市場判斷進行主動調整。

業界專家對此機制持謹慎態度。信誠證券張智威指出，此新規旨在提醒投資者避免「持倉過夜」，因隔夜若發生極端消息，槓桿產品開盤可能面臨爆倉風險。永豐金證券麥嘉嘉則認為，產品性質將由「賭博投機」轉向「動態風險管理」，因槓桿倍數每日變動如同「開盲盒」，投資難度與回報預測性顯著增加。