SK海力士暴跌引發監管變革 香港「兩倍做多」改「靈活槓桿」
鉅亨網新聞中心
隨著 AI 熱潮下的核心標的 SK 海力士股價大幅回撤，曾號稱全球最大單一股票槓桿 ETF 的「南方東英 SK 海力士每日槓桿 (2x) 產品」遭遇滑鐵盧。SK 海力士股價自 6 月高點累計跌近 46%，導致該 2 倍槓桿產品淨值回撤超過 80%，短短一個多月內，基金規模從 1320 億港元高位暴跌至 319 億港元，蒸發逾千億港元。
為了應對市場劇烈波動並保護投資者，香港證監會修訂監管框架，規定自 8 月 3 日起，容量受市況影響的槓桿及反向產品須採用「靈活槓桿」機制。新制下，原有的「固定 2 倍槓桿」將轉變為「最高 2 倍」的動態結構。基金管理人將根據市場流動性與交易成本，每日自主決定槓桿比例，最低可降至 1.1 倍 (反向產品為 - 1.1 倍)。
針對市場疑慮，發行商南方東英宣布旗下輝達、特斯拉等 12 隻個股槓桿產品將全面更名，於名稱中加入「最多 (MAX)」字眼。儘管結構變動，南方東英鄭重澄清，在正常市況下仍會維持 2 倍槓桿，靈活機制僅為應對極端情況 (如容量限制或成本激增)，基金經理不會基於市場判斷進行主動調整。
業界專家對此機制持謹慎態度。信誠證券張智威指出，此新規旨在提醒投資者避免「持倉過夜」，因隔夜若發生極端消息，槓桿產品開盤可能面臨爆倉風險。永豐金證券麥嘉嘉則認為，產品性質將由「賭博投機」轉向「動態風險管理」，因槓桿倍數每日變動如同「開盲盒」，投資難度與回報預測性顯著增加。
與此同時，南韓監管部門同步收緊政策，考慮將個人投資者的槓桿 ETF 投資額限制在其總金融資產的 20%。這一連串改變，象徵官方監管思路已從鼓勵創新轉向嚴格的風險控制，投資者需更加警惕高槓桿產品的複利效應與極端行情下的淨值偏離風險。
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