鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-31 12:26

連鎖餐飲業者亞洲藏壽司 (2754-TW) 今 (31) 日宣布發放股利後再加碼回饋「股東優待券」，8 月 13 日除權 (息) 交易日前仍持股 3000 股 (含) 以上的股東即符合資格，9 月 5 日起官網開放申請，最多可申請 50 張 100 元優待券，而使用優待券消費等同享 5 折優惠。

亞洲藏壽司股東優待券來了 最多可申請5000元。(圖：亞洲藏壽司提供資料照)

亞洲藏壽司說明，凡在除權 (息) 交易日 8 月 13 日前持股達 3000 股的股東，可申請 10 張 100 元優待券，價值共計 1,000 元；持股達 5000 股，可申請 20 張 100 元優待券，價值共計 2000 元；持股達 10000 股以上，可申請 50 張 100 元優待券，價值共計 5000 元；而單次消費滿 200 元即可抵用一張，不限張數抵用，適用於全台門市，等同股東來店體驗即享有 5 折優惠。

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亞洲藏壽司自 2021 引進日本母公司股東優待券制度以來，每年申請率和使用率皆超過 9 成；此次申請期限自 9 月 5 日至 10 月 4 日截止，而優待券將於 10 月下旬陸續以掛號寄出。

亞洲藏壽司今年啟動菜單大改版，並推出多元價格帶商品，手機點餐扭蛋遊戲雙倍玩等，推升來客數、營收動能熱絡，6 月營收 5.5 億元更創單月新高紀錄。