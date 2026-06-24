鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-24 18:18

連鎖餐飲業者香繼光 (7418-TW) 將於 6 月 26 日以每股參考價 84 元登錄興櫃，香繼光董事長黃宏偉表示，未來將持續深耕台灣市場，強化百貨、街邊與外帶據點布局，同時以中國和海外華人市場為成長腹地，推進自有品牌規模化和代理品牌。

香繼光旗下自有品牌包括「繼光香香雞」、「美毕臺菜小館」，並代理日本餐飲品牌「金子半之助」、「日本橋海鮮丼 辻半」和「名代 宇奈とと」等，產品線涵蓋台式炸雞、台式料理、天丼、海鮮丼和鰻魚丼等品類。

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截至目前，「繼光香香雞」和「美毕臺菜小館」全球總店數約 400 家，以直營、加盟及代理三種模式並進，其中，在中國有 312 家、台灣 84 家，香港 3 家、菲律賓 4 家、印尼 4 家、加拿大 3 家、美國 2 家和澳洲墨爾本 1 家。

代理品牌方面，香繼光說明，在台共 8 家，包括「金子半之助」7 家、「日本橋海鮮丼 辻半」1 家，進駐微風信義、新光三越、三井 OUTLET 和 LaLaport 等商場，形成「自有品牌規模化、代理品牌精緻化」的多品牌經營模式。

香繼光去年合併營收 16.94 億元，其中餐飲收入 10.82 億元，占比 63.87%，為主要營收來源，商品銷貨、加盟店食材供應、加盟金、權利金及營運管理費等收入 6.12 億元，占比 36.13%；而今年前 5 月自結營收 7.17 億元，稅後純益 5241 萬元，每股純益 (EPS)1.92 元。