鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-23 17:04

連鎖餐飲集團王座 (2751-TW) 今 (23) 日宣布取得代理日本擁有近 400 間分店的連鎖鰻魚飯專賣店「鰻の成瀬」與台灣知名港式餐飲「美利港式茶檔」和「KEN 香時髦中菜」品牌，一口氣推升旗下品牌數達 12 個，拚全年營收再創新高，維持雙位數成長。

王座新代理3個品牌添營運新動能。(圖：王座提供)

王座總經理林子恒表示，6 月啟動代理「鰻の成瀬」、「美利港式茶檔」和「KEN 香時髦中菜」三大品牌，目標讓旗下剛需品牌更完整，並優化與商場合作、豐富異國料理品牌線。

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王座進一步說明，「鰻の成瀬」在日本已擁有近 400 家分店，流程標準化做得相當完整，未來鰻魚原物料將由品牌方來台監製生產，預計年底前在百貨商場開出首家門市。

「美利港式茶檔」則是著眼品牌目前以套餐式港點的營運，可發展店中店、壁櫃店型展現高坪效，且容易複製發展。

目前「美利港式茶檔」全台有台北 101 店、SOGO 復興店和台北南港 citylink 店三家門市，「KEN 香時髦中菜」則位於台北南港 citylink 店 1 家，4 家門市將於代理後貢獻業績，預計年底前再開 1 家美利港式茶檔。