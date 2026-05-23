川普買藏壽司股票是烏龍一場？討厭生魚片卻重押 美日網友全看傻
鉅亨網編譯莊閔棻
美國總統川普最新財務申報出爐，逾 3,700 筆股票與有價證券交易紀錄隨之公開，其中一筆對日式迴轉壽司連鎖品牌「藏壽司」（Kura Sushi USA、KRUS-US）的投資格外引人側目。
《哈芬登郵報》指出，食品和餐飲企業在川普集團的投資組合中並不罕見。川普在 2026 年第一季的投資組合中，不乏餐飲相關標的，包括奇波雷墨西哥燒烤 (CMG-US) 、達美樂披薩 (DPZ-US) 、星巴克 (SBUX-US) 及芝樂坊餐廳 (CAKE-US) 等。
然而，考慮到藏壽司本身知名度相對不高，再加上川普向來以討厭生魚片聞名，因此有些人開始懷疑，購入這家迴轉壽司公司美國分公司股票的決定，是否其實是川普的銀行團隊，或名義上負責管理該信託基金的長子小唐納・川普（Donald Trump Jr.）的失誤。
這筆投資的規模在 3,700 多筆交易中並不算小，金額落在 100 萬至 500 萬美元之間，躋身僅 36 筆同等規模交易之列。
部分市場觀察人士注意到，藏壽司美國的名稱與其他企業頗為相似，例如生技公司 Kura Oncology 公司 (KURA-US) ，以及乘著 AI 熱潮股價飆升的日本科技硬體廠商「藤倉」（Fujikura Ltd.）。
此消息傳至日本，網路上笑聲一片。有日本網友在雅虎財經留言板諷刺道：「川普如果真的把藤倉跟藏壽司搞混，那他是不是有老年癡呆症？」
也有人將此事與川普昔日盟友 Rudy Giuliani 的著名烏龍相提並論，當年 Giuliani 據傳把記者會場地訂在費城一家「四季全景園藝」（Four Seasons Total Landscaping），而非四季飯店。
儘管外界議論紛紛，藏壽司美國的股價在川普持股消息曝光後，反而逆勢上漲逾 5%。
川普近來持續面臨道德爭議，外界批評他買進亞馬遜 (AMZN-US) 、蘋果 (AAPL-US) 、Meta(META-US) 、甲骨文 (ORCL-US) 等政府承包商股票，涉嫌利用內線消息圖利；他也曾被指責買入上市公司股票後，隨即公開為這些企業背書。
至於他是否打算替藏壽司美國「站台」，目前仍是未知數。川普集團發言人截至截稿前，尚未回應媒體的相關詢問。
- 6/24論壇專家解析AI熱潮下的銅價機會
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普首季持股驚見「藏壽司」 日本股價急噴、散戶瘋跟單
- 伊朗喊話川普：你別無選擇 必須接受德黑蘭要求
- 美銀示警重演「超級泡沫」！SpaceX、OpenAI、Anthropic IPO恐將美股推向歷史極端
- 荷姆茲海峽8月底前未開放 2008年危機恐重演
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇