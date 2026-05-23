川普買藏壽司股票是烏龍一場？討厭生魚片卻重押 美日網友全看傻

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-23 17:00

川普討厭生魚片卻重押藏壽司。(圖：Shutterstock)

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然而，考慮到藏壽司本身知名度相對不高，再加上川普向來以討厭生魚片聞名，因此有些人開始懷疑，購入這家迴轉壽司公司美國分公司股票的決定，是否其實是川普的銀行團隊，或名義上負責管理該信託基金的長子小唐納・川普（Donald Trump Jr.）的失誤。

這筆投資的規模在 3,700 多筆交易中並不算小，金額落在 100 萬至 500 萬美元之間，躋身僅 36 筆同等規模交易之列。

部分市場觀察人士注意到，藏壽司美國的名稱與其他企業頗為相似，例如生技公司 Kura Oncology 公司 (KURA-US) ，以及乘著 AI 熱潮股價飆升的日本科技硬體廠商「藤倉」（Fujikura Ltd.）。

此消息傳至日本，網路上笑聲一片。有日本網友在雅虎財經留言板諷刺道：「川普如果真的把藤倉跟藏壽司搞混，那他是不是有老年癡呆症？」

也有人將此事與川普昔日盟友 Rudy Giuliani 的著名烏龍相提並論，當年 Giuliani 據傳把記者會場地訂在費城一家「四季全景園藝」（Four Seasons Total Landscaping），而非四季飯店。

儘管外界議論紛紛，藏壽司美國的股價在川普持股消息曝光後，反而逆勢上漲逾 5%。