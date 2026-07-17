鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-17 17:56

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 旗下高端自助餐品牌「島語」插旗台中漢神洲際，今 (17) 日正式對外亮相，以精緻經營策略僅規劃座位 300 個，卻設有自助餐廳罕見的戶外用餐露臺，成大台中地區全新自助餐體驗新地標，在強大的議價能力和擴大經營規模下，漢來美食董事長林淑婷霸氣表示，今年以來並未漲價因應通膨、「吃緊一點沒關係，要給消費者最好體驗」。

由於長年經營作風是南部起家的海派風格，漢來美食以高 CP 值感開出台北島語後一位難求，品牌開幕至今全台 3 家店全年訂位率均超過 90%。

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漢來美食此次在台中開出島語第 4 家據點，進駐漢神洲際購物廣場，總營業坪數高達 500 坪，卻只規畫 300 個座位，並首度規劃戶外用餐露台─「森之島」，將餐飲、社交和生活美學融合，期為消費者帶來超越傳統 Buffet 規像的全新用餐體驗，未來也可望藉此搶下小型的商務、婚宴、主題 party 等聚餐需求。

漢來美食說明，島語自助餐雖已拓展至第 4 家分店，但每一個分店都有其獨特之處，秉持重視食材品質、精緻料理呈現、五星級環境氛圍和貼心服務細節四大核心理念，台中洲際店仍以「一餐權、一餐酒」為島檯規畫重心，並結合職人料理精神，展演現場料理、餐酒搭配。

林淑婷表示，島語台北大巨蛋店、台南南紡店目標年底前陸續開出，屆時全台達 6 店，而既有的 6 家漢來海港餐廳也將開始進行升級為「海港 Premium」，而後續是否有其他自助餐新品牌，尚未規劃，因許多既有品牌要展店，營運動能相當熱絡。