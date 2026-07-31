鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-31 10:20

安全科學領域龍頭 UL Solutions 聯手微軟新創加速器成員華碩 (2357-TW) 集團杏碩資訊，將於 7 月 30 日至 8 月 1 日在台北世貿一館 B 區參加「AI WAVE 2026」展會，將以「Trust Moves AI Forward｜信任．驅動 AI 前行」為核心，展出 AI Safety 預檢核工具與多元 AI 解決方案。

華碩旗下杏碩攜手UL Solutions 於AI WAVE 2026展出與微軟合作AI Safety檢核工具。(圖：shutterstock)

杏碩資訊表示，隨著生成式 AI 快速普及，Responsible AI 與 Trustworthy AI 已成為企業導入 AI 時無法迴避的核心議題。從模型偏見、決策透明度到資料安全，AI 治理面向日益複雜，企業在追求效率與創新的同時亦須確保系統的公平性與安全性，以避免因治理疏漏衍生的法律風險與信任危機。

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AI 安全議題中個人資料保護尤其棘手，加上各國法規要求不一，企業難以在開發初期完全掌握個資外洩風險與合規缺口，因此建立系統化的檢測機制已成當務之急。

為達成上述目標，安全科學領域龍頭 UL Solutions 聯手台灣微軟與華碩集團杏碩資訊，共同為「UL 3115 AI 安全認證」量身打造「UL 3115 Pre-Compliance Audit Agent(預檢核 AI 代理)」，希望透過客觀、公正、全方位的評估，協助企業提升消費者對 AI 產品的滿意度。

杏碩資訊指出，AI 產品要合規須通過嚴謹的檢核，包括系統開發文件、測試紀錄、風險評估、隱私政策與治理機制等眾多面向，企業即使耗費大量時間也很難齊備，掛萬漏一的設計缺口將拖延產品上市。

為解決上述痛點，杏碩協助企業提前確保 AI 系統在個資使用、權限控管、紀錄保存與安全佐證等規劃是否完善，此款預檢核 AI 代理優先聚焦在消費者最在乎的「資料隱私與保護 (Data Privacy and Protection)」領域。

三家公司的合作由 UL Solutions 設定 AI Safety 的認證標準、台灣微軟協助 Azure 雲端架構設計與 AI 服務的選用、杏碩負責 AI 技術和檢核架構的整合開發。因為各國對 AI Safety 的規範仍隨 AI 技術的發展持續迭代中，涵蓋的範圍愈來愈大、要求愈精確、愈嚴謹，杏碩資訊不僅需要即時追蹤各種規範的最新版本，還必須徹底理解其背後的精神，歸納、統合從而設計出完全符合規範細節的驗證手法、流程與程式。