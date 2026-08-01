鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-01 10:05

行政院長卓榮泰 31 日前往國立陽明交通大學新竹校區出席 TASA iSPARK 星創基地開幕典禮時表示，這是台灣第一座國家級太空新創加速器，政府已投入 710 億元推動第三期國家太空科技發展長程計畫，期許成功培育太空產業獨角獸，縮短台灣與世界先進國家的距離，逐步實現「競逐太空」的願景，讓世界再度看見台灣太空產業的強大實力。

首座太空新創TASA iSPARK開幕！710億元推動太空計畫 期培育台灣太空產業獨角獸。（圖：行政院）

卓榮泰指出，TASA iSPARK 星創基地的開幕象徵台灣太空產業發展的重要里程碑。賴清德總統提出競逐太空與探索海洋的國政願景，次世代通訊為國家重要發展策略，也是人工智慧新十大建設及 13 項戰略產業的關鍵項目。政府從法制、組織、政策及預算全面支持新興太空產業發展，首顆福衛八號齊柏林衛星已順利升空，其傳回的影像畫質遠超過預設目標，未來將設定更遠大目標。

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卓榮泰表示，雖然台灣在太空產業發展上與先進國家仍有距離，但政府抱持充分信心與決心。台灣棒球發展時間雖落後美日等先進國家，國家隊仍能贏得世界冠軍，證明只要有人才、肯努力就能成功，秉持相同精神就能競逐太空。該基地設於陽明交通大學校區內，能深化產學合用，在政策與預算支持下，成功培育太空產業獨角獸。

卓榮泰強調，台灣已具備科技能力與完善的經濟體質，政府將持續大量培育高端科技人才，攜手民間加速合作，將太空產業打造為台灣的新興科技。