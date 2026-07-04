鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-04 12:48

AI 產業應用落地再升級，國發會透過政府資源強勢助攻，結合「AI 新十大建設」推動，將人工智慧技術深入巡檢、物流與醫療等多個關鍵場域，讓技術研發脫離實驗室，更轉化為民眾生活中隨處可見的智慧應用，從電力設施維護、藥品供應鏈優化，到再生能源管理。國發會指出，政府推動將 AI 導入藥品供應鏈，從倉儲驗證、全程溫控配送到自動辨識處方箋，計畫整合全台超過 100 家藥局。



台灣正透過這一系列具商業化價值的創新方案，加速產業數位轉型，並打造具備國際競爭力的 AI 生態系，穩步推進成為全球智慧科技島。

國發會積極協助國內業者與新創投入 AI 應用，透過產官學資源投入系統整合研發，讓 AI 技術在多元場域進行實證。在能源安全方面，透過 AI 影像辨識與無人機技術，取代過往人工高空攀塔作業，將原本需 5 人以上的電塔巡檢縮減至 2 至 3 人，不僅大幅降低作業風險，更藉由即時監測設備異常提升供電韌性。

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在智慧醫療領域，政府推動將 AI 導入藥品供應鏈，從倉儲驗證、全程溫控配送到自動辨識處方箋，計畫整合全台超過 100 家藥局。這套系統能精準指引庫存通路，大幅提升取藥效率，民眾亦能減少奔波往返的時間。

此外，針對地熱電廠等基礎設施，導入 AI 環境數據分析與巡檢機器狗，預計可縮短人員巡檢時間超過 20%，有效解決基礎設施的人力短缺問題，強化再生能源的穩定供電。

國發會不僅重視技術實證，更協助產業將創新模式對外輸出。透過參與智慧城市展、COMPUTEX 以及 2026 AI + 產業智慧共創全球大會等國際級活動，設立 AI 新十大建設專區，成功匯聚超過 100 個國家與地區的買主，加速國內解決方案與國際市場接軌。