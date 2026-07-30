鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-30 18:18

台股今 (30) 日盤中震盪 1751 點，開盤遭遇清洗融資的去槓桿賣壓，早盤指數並下探 39404.65 點，尾盤在則出現強大賣壓打壓指數，終場台股下跌 105.88 點跌破 4 萬點大關收在 39933.30 點，成交值 1.1 兆元。今天集中市場外資連續第三天站在賣方，賣超 483.12 億元，三大法人合計賣超 508.74 億元。

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台股 7 月以來下跌 6192.61 點，明 (31) 日同時收周線及月線，全月恐將創下史上最大單月跌點；同一期間，外資賣超台股金額已達 8064.81 億元，已接近今年 3 月創下的史上單月最大賣超 8895.37 億元。

時，今天新台幣兌美元匯率以 32.454 元作收、貶值 8.8 分，成交金額 22.6 億美元。上午新台幣以 32.380 元開出，盤中最高 32.361 元，最低 32.518 元。

外資今天賣超 483.12 億元，投信買超 126.65 億元；自營商賣超 152.27 億元；三大法人合計賣超 508.74 億元。而在期貨市場方面，今天外資交易口數爲多單 1781 口，未平倉口數爲空單 81017 口。

今天在集中市場外資買超較多的個股爲，合庫金、華邦電、長榮航、玉山金、臺企銀、統一、三商壽、第一金、中鋼、上海商銀；賣超較多的個股爲聯電、鴻海、友達、廣達、友訊、旺宏、中石化、仁寶、南亞、台化。

今天投信在集中市場買超較多的個股爲，大成鋼、京元電子、力成、兆豐金、國泰金、華南金、欣興、南亞、永豐金、致茂；賣超較多的個股爲，華邦電、國巨 *、聯電、禾伸堂、立隆電、臻鼎 - KY、台虹、南茂、日電貿、金像電。

今天自營商在集中市場買超較多的個股爲，第一金、彰銀、三商壽、兆豐金、華南金、凱基金、台新新光金、台積電、中信金、日月光投控。買超較多的個股爲，國巨 *、群創、南茂。