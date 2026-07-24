鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-24 17:41

台北股市今 (24) 日遭遇川普新關稅 24 日上路、國際油價漲破 100 美元、亞洲區域股市下跌及市場動能萎縮的不利影響，終場下跌 1195.97 點或 2.67%，收在 43654.84 點，再次跌破季線，成交值萎縮爲 7924.35 億元；三大法人合計雖賣超 663.94 億元，但加碼緯創 (3231-TW) 44453 張，合計砸下 79.93 億元，累計三個交易日共買超 15.3 萬張。

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在台股現貨市場，今天外資賣超 609.5 億元，投信買超 57.07 億元，自營商賣超 111.51 億元，三大法人合計賣超 663.94 億元。而在期貨市場上 ，外資今天交易口數淨額爲空單 1044 口 ，未平倉口數淨額空單增至 75198 口。

今天新台幣兌美元匯率以 32.358 元作收、貶值 9.2 分，成交金額 19.1 億美元。上午新台幣以 32.290 元開出，盤中最高 32.290 元，最低 32.456 元。

今天集中市場外資買超較多的個股爲，緯創、中鋼、凱基金、長榮航、遠東新、陽明、台新新光金、臺企銀、漢翔、永豐金。賣超較多的個股爲，力積電、台塑、台化、群創、南亞科、華南金、台積電、台塑化、中纖、友訊。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，緯創、大聯大、華南金、遠東新、華邦電、上海商銀、台灣高鐵、尖點、統一、國泰金。賣超較多的個股爲，聯電、力積電、強茂、南亞科、日月光投控、國巨 *、景碩、大成鋼、台勝科、華通。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，華南金、興富發、緯創、統一、華電、華邦電、萬海、永悅健康 - 創、中信金；賣超較多的個股爲，力積電、群創、遠東新、南亞科、台塑化、台塑、南茂、友訊、華新、國喬。