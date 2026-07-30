鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-30 16:01

美國聯準會決議利率「連五凍」，但內部罕見出現 3 票主張升息的鷹派分歧。Fed 主席華許持續淡化前瞻指引，希望市場重回對通膨、就業等經濟數據的關注。國泰世華銀行分析，未來荷姆茲海峽局勢與油價將是關鍵變數；股市方面，科技股短線雖面臨拉回修正，但企業基本面依然穩健，回檔反浮現中長線買點；債匯市則受高利率預期支撐，美元短期維持偏強盤整。

聯準會 7 月會議以 9 比 3 的表決結果維持利率不變，其中三位地區性聯邦準備銀行總裁投下反對票 (主張升息)，華許將分歧定調為健康的「家庭紛爭」，強調委員會抗通膨目標一致，僅策略與時機存在不同判斷，顯見內部鷹派聲浪升高。

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國泰世華指出，聯準會減少明確政策指引，讓市場自行反映升息預期。在利率按兵不動期間，市場已自發性推升公債殖利率，達到了實質金融條件緊縮的效果。華許持續淡化前瞻指引，轉入「警覺思考」階段。

華許強調維持 2% 通膨目標，以重建政策信譽，不因單月溫和數據而動搖。未來決策將重點觀察 AI 投資、供應鏈重組 (地緣政治與關稅) 對物價的結構性衝擊，且避免對未來政策路徑做出預設承諾。

外界關注 Fed 未來是否還有降息空間？國泰世華認為，關鍵仍在荷姆茲海峽的實質解封，若進度落後，使未來 2 個月油價持續在 80 元以上，代表第三季平均油價將在 80 元上方; 相較去 (2025) 年同期的 65 美元，年增逾 2 成，將加劇 9 月的升息壓力。若荷姆茲海峽解封進程越快，將有助緩解聯準會進一步的升息壓力。

關於股市展望，國泰世華表示，在韓股去槓桿壓力持續、半導體股乖離率調整，以及美伊衝突未止，油價回落不順等因素影響下，使漲多的費城半導體指數、台股、韓股仍面臨修正壓力。然而企業獲利前景仍佳，預期明年標普 500 企業獲利仍可維持雙位數成長，半導體產業獲利增速更有望達 40%，基本面仍有利科技產業中長期表現，近期市場回檔反漸浮現買點。