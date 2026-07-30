鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-30 20:19

台北市南機場整宅公辦都更單元四公開徵求出資者招商案，今 (30) 日評選出都美建設公司為最優申請人。預計更新後興建兩幢兩棟地上 24 層、地下 4 層的鋼骨鋼筋混凝土 (SRC) 構造建築，樓地板面積約 9,775 坪，預計創造 76.87 億元以上不動產價值。

最優申請人都美建設對南機場單元四案更新後模擬圖。(圖：台北市住都中心提供)

這是台北市住宅及都市更新中心繼南機場單元三之後，完成招商的公辦都更案，台北住都中心指出，南機場整宅單元五公辦都更案也將於 8 月正式公告招商。

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台北市住都中心自 2015 年起即深入南機場整宅社區設立工作站駐點服務，針對單元一至七（即南機場整宅一、二、三期範圍）採「意願高者優先推動」策略，至今已順利協助單元三、單元四招商成功，單元五亦即將公告招商，逐步實現南機場整宅分期分區更新計畫。

台北市住都中心指出，今天招商成功的單元四，基地內共計 2 棟地上五層加強磚造老舊建物，現況共 196 戶，室內面積多在 12 坪以下，結構老化且耐震能力不足。2024 年 4 月花蓮大地震後，建物經鑑定列為「黃單」，市府隨即啟動公辦都更意願調查，並由本中心擔任實施者積極加速社區凝聚重建共識，經模擬選配作業，意願比例高達 92.82%，於 2026 年 3 月 30 日公告招商。

都美建設對此一更新案的整體建築規劃以「街角活化、鄰里共享、綠境共生」為構想，預計更新後興建兩幢兩棟地上 24 層、地下 4 層之鋼骨鋼筋混凝土 (SRC) 構造建築，樓地板面積約 9,775 坪，預計創造 76.87 億元以上不動產價值 (未來實際規模將依審議結果為準)。配合台北市體感降溫專案，本案預計取得黃金級綠建築、銀級智慧建築及建築能效 1 + 級，未來將打造「兼具生活品質、環境責任與保存南機場聚落記憶的新世代住宅。

台北市住都中心指出，都美建設以「埕光之丘」為核心，將昔日機場跑道、飛行航跡與聚落街廓轉化為步行系統、活動廣場及綠色開放空間，提供居民、學生及周邊訪客安全的步行環境。全案響應臺北市綠容率政策，於建物 3 樓打造「綠洲平台」作為社區共享空間，並於屋頂層規劃太陽光電與屋頂農園，提供居民親近自然及交流的場域，打造兼具文化傳承、社區共享與環境永續的城市新地景。