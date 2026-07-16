鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-16 10:16

英國政府 15 日（周三）宣布，在此前擬於 2027 年春季禁止 16 歲以下未成年人使用主要社交媒體服務的基礎上，進一步將保護範圍延伸至 16 歲和 17 歲青少年：社交平台必須默認開啟午夜零時至早上 6 時的夜間使用限制，並默認關閉自動連播、無限滾動、持續推送個性化內容等誘導使用者沉迷的功能。

這項政策公布前，英國政府曾進行過一輪覆蓋 300 名青少年和父母的試點。這些家庭稱，孩子很快就適應了夜間社交媒體宵禁，這種轉變也有助於改善睡眠與注意力。

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英國科技大臣利茲 · 肯德爾表示，這些措施將「對年輕人獲得所需睡眠、專注於學校和學習，以及與家人和朋友共度更多高品質時光至關重要，這些正是建立一個快樂、健康且充實的成年生活的基礎」。

文件稱，政府政府擬於 2026 年底前將新建議措施提交給國會，目標是與明年春季對英國 16 歲以下人群實施社交媒體禁令同時生效。

目前不確定性在於英國如何落實這些變革，很大程度上可能需要依賴社交媒體平台自行實施年齡驗證。英國監管機關 Ofcom 正在評估社交媒體平台在驗證用戶年齡方面的有效性。

基於算法推薦的社交媒體平台因成癮性、網路欺凌等危害引發關注，多國政府已經或正試圖採取措施，讓青少年遠離社交媒體。

自 2025 年 12 月 10 日起，澳洲政府已經要求各平台必須採取合理措施，阻止 16 歲以下用戶開設或保留賬號。歐盟本周也公布類似政策方向。