鉅亨網新聞中心 2026-07-30 08:10

美國企業財報表現持續優於預期，但標普 500 指數自 5 月初以來卻幾乎原地踏步。德意志銀行 (Deutsche Bank) 最新研究指出，市場目前可能正提前反映美國期中選舉帶來的政治不確定性。歷史經驗顯示，標普 500 在期中選舉前一年通常表現疲弱、夏季更容易出現回檔，但待選舉落幕後，市場往往重新展開升勢。

德意志銀行策略師 Jim Reid 表示，回顧二戰以來 20 次美國期中選舉週期，標普 500 在選舉後九個月內從未出現負報酬，形成相當鮮明的歷史規律。根據統計，市場通常會在選舉前一年進入橫盤整理甚至回檔，夏季前後尤為明顯；待選舉結果確定約兩個月後，市場便逐漸恢復動能，並延續上漲趨勢。

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分析指出，目前標普 500 表現停滯，並非企業基本面惡化所致。第二季財報季開跑約兩週後，已有約三分之一成分股公布業績，其中接近 90% 的企業獲利優於市場預期，整體獲利較市場一致預估高出約 10%。

德意志銀行股票分析師進一步指出，目前標普 500 第二季整體獲利年增率有望達 34%，不僅遠高於市場原先預估的 26%，也反映企業獲利能力依然強勁。然而，在企業獲利持續改善之際，指數卻未能同步創高，顯示市場正受到其他因素牽制。

除了期中選舉效應之外，本輪市場還面臨伊朗戰事帶來的額外變數。分析認為，戰事推升國際油價，不僅增加通膨壓力，也可能影響執政黨支持率。隨著選舉逐漸逼近，白宮未來對伊朗政策的調整將受到更多政治因素影響，進一步提高市場不確定性。

不過，德意志銀行也表示，即使排除伊朗因素，期中選舉本身帶來的政治不確定性，就足以促使投資人採取觀望態度。市場目前的保守情緒，更反映投資人對政策方向及選舉結果的不確定，而非單一事件引發的恐慌。

從市場結構來看，大型科技股仍是拖累大盤的重要因素。被稱為「七巨頭」(Magnificent Seven) 的大型科技股自去年 9 月以來大致維持橫盤整理，近期更進一步走弱，使標普 500 整體漲勢受限；相較之下，其他產業板塊表現相對穩健，市場內部輪動與分化現象持續擴大。