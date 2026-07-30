鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-30 13:30

南韓股市 KOSPI 指數在今年 7 月遭遇了歷史性的慘重打擊，單月跌幅高達 33%，市場估值已降至歷史最低水準。然而，面對如此明顯的「逢低承接」信號，全球大型投資基金如百達資產管理 (Baillie Gifford)、Robeco 及瀚亞投資等卻異常謹慎，拒絕進場抄底。

百達資深投資經理 Young Jae Lee 表示，南韓股市目前的波動性過高，讓機構投資者感覺「太像賭博」，難以將資金投入。

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根據數據統計，南韓市場的動盪程度遠高於全球其他主要市場。從 5 月 27 日至 7 月 28 日期間，KOSPI 指數有 24 個交易日 (占總交易日的 56%) 波動超過 3%，甚至平均每三天就出現一次 5% 以上的劇烈起伏。相較之下，美國與日本在同期內並未出現如此頻繁的大幅波動。

南韓的「恐慌指數」(KOSPI 200 波動指數) 已飆升至 87，是去年 12 月水準的三倍多，更是標普 500 指數波動率的五倍。

這場危機的導火線之一，被指向政府於 5 月底引入的單一股票槓桿產品。花旗集團估計，近期市場回調已導致個人投資者損失約 387 億美元 (約 56.2 兆韓元)，其中大部分損失源於此類槓桿投資。

南韓總統府政策室長 Kim Yong-beom 在簡報中表示，這種市場動盪並非南韓獨有，試圖淡化槓桿產品的影響。然而，專家與投資者抨擊，認為其判斷「脫離現實」且態度傲慢。

機構投資者指出，市場資金高度集中於三星電子與 SK 海力士兩大 AI 晶片巨頭，以及與兩者掛鉤的槓桿 ETF，是導致波動性惡化的核心原因。