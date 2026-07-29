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〈焦點股〉受Lumentum、Coherent重挫影響 光通訊綠光罩頂逾10檔哀嚎跌停

鉅亨網記者黃皓宸 台北

美股在聯準會利率決議前夕，科技晶片股多檔下修，台股今 (29) 日盤中一度跳水大跌逾 2,000 點，受康寧 (GLW-US) 財測不如預期，Lumentum(LITE-US)、Coherent Corp(COHR-US) 股價重挫下，光訊族群今開盤後多檔開低走低，盤中多檔慘遭出貨，包括千金股的聯亞 (3081-TW)、光聖 (6442-TW) 等超過 10 檔股價遭下殺影響，紛紛亮燈跌停。

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受Lumentum、Coherent重挫影響，光通訊綠光罩頂超過10檔跌停哀嚎 。(圖：shutterstock)

先進光纖、電纜及連網產品供應商康寧 (GLW-US) 公布第 2 季營收、每股獲利雖優於預期，但本季財測卻遠遜於原先預估，股價重挫 12.1%，也讓光通訊概念股同步走軟，包括 Lumentum、Coherent 分別重挫 8.43%、10.31%，影響今日光通訊賣壓沉重。


盤面上除了聯亞、光聖，包括聯鈞 (3450-TW)、萊德光電 - KY(7717-TW)、華星光 (4979-TW)、上詮 (3363-TW)、光環 (3234-TW)、統新 (6426-TW)、前鼎 (4908-TW)、眾達 - KY(4977-TW) 在盤中也一片跌停慘綠。

法人表示，光通訊族群未來仍有相當大的潛力，看好產品需求受惠 AI 發展持續成長，但多檔因本益比過高遭下修重殺，多檔股價已修正跌破年線經整理過後，仍待大盤止穩翻多後，才有機會重返多頭走勢。


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光通訊聯亞光聖康寧Lumentum

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聯亞1540-9.94%
眾達-KY112-9.68%
統新148.5-8.62%
光環90-9.91%
上詮485.5-9.93%
華星光384.5-9.95%
萊德光電-KY363-9.36%
聯鈞364.5-10.0%
光聖1110-9.76%
前鼎125.5-5.99%
魯門特姆控股651.93-8.43%
連貫243.33-10.3%
康寧126.01-12.1%

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