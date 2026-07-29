〈焦點股〉受Lumentum、Coherent重挫影響 光通訊綠光罩頂逾10檔哀嚎跌停

先進光纖、電纜及連網產品供應商康寧 ( GLW-US ) 公布第 2 季營收、每股獲利雖優於預期，但本季財測卻遠遜於原先預估，股價重挫 12.1%，也讓光通訊概念股同步走軟，包括 Lumentum、Coherent 分別重挫 8.43%、10.31%，影響今日光通訊賣壓沉重。

‌



法人表示，光通訊族群未來仍有相當大的潛力，看好產品需求受惠 AI 發展持續成長，但多檔因本益比過高遭下修重殺，多檔股價已修正跌破年線經整理過後，仍待大盤止穩翻多後，才有機會重返多頭走勢。