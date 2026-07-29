〈焦點股〉英業達擴大台美泰投資攻AI商機 股價逆風上漲
鉅亨網記者劉玟妤 台北
為因應 AI 強勁需求，英業達 (2356-TW) 董事會昨 (28) 日決議，同步擴大台灣、美國與泰國投資，包括投入 88 億元在桃園自地委建廠房，並在美國與泰國增資，顯現 AI 需求暢旺，激勵英業達今 (29) 日無懼大盤持續下挫，價量齊揚。
英業達早盤以 60 元開高，盤中最高漲至 61.6 元，漲逾 4%，雖一度翻黑跌至 58 元，不過隨後再度翻紅走揚，截至 10 點，股價暫報 60 元，漲幅超過 2%，成交爆量超過 2.3 萬張。
根據英業達公告，為滿足持續擴充產能所需的生產空間，並因應未來訂單需求，將於桃園廠區加碼 88 億元自地委建廠房。
泰國方面，英業達決議對泰國子公司 ITH 現金增資，總金額為泰銖 61 億元 (約新台幣 59.16 億元)，並通過自地委建廠房議案，總金額不超過，可望增加物料運籌管理效率，並保留生產擴充彈性，以供未來訂單需求。
美國方面，英業達則決議對北美地區子公司 IHC 現金增資，總金額為 1.1 億美元 (約新台幣 35.74 億元)。同時，考量業務發展及電力建置的長期需求，於美國德州廠追加購買廠房及增加電力工程，在不動產中的土地與廠房交易金額為 5800 萬美元，電力工程則為 4860 萬美元。
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