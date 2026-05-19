鉅亨網記者黃皓宸台北
美國光通訊大廠 Lumentum (LITE-US)、AAOI (AAOI-US) 受惠題材熱夯，今 (2026) 年漲多遭高檔獲利與賣壓湧現，昨 (18) 日皆重挫逾 9%，今 (19) 日台股光通訊族群股價隨之跳水，包括遭關禁閉的 IET-KY(4971-TW) 盤中亮燈跌停，其他如聯亞 (3081-TW)、統新 (6426-TW)、東典光電 (6588-TW)、前鼎 (4908-TW)、上詮 (3363-TW) 等 5 檔也跌逾半根停板。
Lumentum 今年因受惠 AI 與高速光通訊題材帶動下，股價已躋身今年標普 500 中前 10 強勢股之列，累積漲幅可觀，短線獲利了結賣壓浮現；AAOI 則是對比近期 5 月 13 日高點約 230 美元，受高檔修正壓力湧現，昨日股價出現明顯拉回，大跌至 173 元。
今日盤面上，光通訊族群中，除了 IET-KY 英特磊跌停，聯亞等 5 檔跌半根停板，包括華星光 (4979-TW)、光環 (3234-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、聯鈞 (3450-TW) 盤中也一度重挫 2-3%。
法人指出，隨著 AI 基建熱潮蓬勃發展，光通訊逐漸被視為解決 AI 運算瓶頸的關鍵技術，對於在資料中心網路的伺服器之間高速傳輸海量資料至關重要。
其中 Lumentum 和 AAOI 均直接受惠於大規模資料中心營運商資本支出的激增，也持續獲得 AI 大廠入股投資，股價過去 1 年來扶搖直上；不過漲高之後，遭獲利了結賣壓也逐步出籠。
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