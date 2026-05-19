鉅亨網記者黃皓宸台北 2026-05-19 12:03

Lumentum 今年因受惠 AI 與高速光通訊題材帶動下，股價已躋身今年標普 500 中前 10 強勢股之列，累積漲幅可觀，短線獲利了結賣壓浮現；AAOI 則是對比近期 5 月 13 日高點約 230 美元，受高檔修正壓力湧現，昨日股價出現明顯拉回，大跌至 173 元。

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法人指出，隨著 AI 基建熱潮蓬勃發展，光通訊逐漸被視為解決 AI 運算瓶頸的關鍵技術，對於在資料中心網路的伺服器之間高速傳輸海量資料至關重要。