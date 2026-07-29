鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-29 14:50

滙豐集團最新發布的 2026 年《全球富裕投資者簡報》(HSBC Global A­ffluent Investor Snapshot) 調查 (期間為 2026 年 1 月至 2 月)，台灣富裕投資人對於投資多元市場產品的興趣在一年內由 28% 增至 44%，成長幅度超過五成，居本次調查十個市場之冠。報告指出，台灣投資人擴大尋求全球投資機會，歸因於政府力推「亞洲資產管理中心」政策成功「留財引資」，隨著法規鬆綁與投資商品的多元化發展，讓投資人在台灣就能進行全球化配置，帶動整體國際財富視野的全面躍升。

滙豐 (台灣) 商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢表示：「台灣投資人在經歷市場普漲與財富累積後，投資態度已從盲目追高或極端保守，轉向 Risk-ready 的全球視野，同時在主管機關力推『亞洲資產管理中心』政策加持下，尋求更多元投資產品的意願亦大幅提升，展現出立足台灣、布局全球的財富願景。」

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就投資信心的部分，相較於 2025 年可以明顯看到台灣富裕投資人在 2026 年對於達成短、中、長期的財務目標信心全面提升，惟在本次調查的十個市場中仍敬陪末座。另一方面，台灣投資人也展現出偏謹慎的投資態度，多數投資人將退休準備 (53%) 視為首要的目標，其次則是累積財富以保障安全 (51%) 與創造額外收入來源 (45%)，也因此在資產配置策略上，發展出「防禦」與「成長」雙軌並進的獨特策略，結合高於平均 (19%) 水準的現金配置 (23%) 作為防禦性資產，同時亦搭配極高的股票配置 (30%) 來追求成長。

進一步分析台灣富裕投資人的資產配置組合，股票佔比近三分之一，顯著高於全球平均的 16%，整體投資人的股票持有率更是高達 70%，遠高於全球平均的 52%，亦大幅超越其他主要國際市場如香港 (65%)、中國大陸 (59%) 及美國 (51%)，展現出將股票作為核心成長引擎的強烈傾向。

另一方面，台灣富裕投資人持有現金比例從 2024 年的 33% 逐年下滑至 2026 年的 23%，顯示出積極將資金投入市場以進行多元化佈局，惟相較於全球投資人，台灣持有現金的比率仍偏高，亦反映出對未來投資信心的謹慎態度。

值得一提的是，儘管目前的投資組合以股票為主，但多數台灣富裕投資人表示，自調查期間當下展望未來 12 個月，計畫將增加黃金與貴金屬 (+19%) 和定存 (+18%) 等工具的比重，同時透過多元資產配置的管理型解決方案 (+15%) 提升投資組合的複雜性。