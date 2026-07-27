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〈焦點股〉輝達進軍暗光纖 光通訊加把勁持續反彈逆勢堅挺

鉅亨網記者黃皓宸 台北

台股今 (27) 日開低走低，盤中一度大跌逾 600 點，市場盛傳輝達 (NVDA-US) 將大規模收購美國「暗光纖」，期望透過掌握實體光纖網路，解決光通訊傳輸問題，加上本周美股財報周，科技大廠將進一步釋出 AI 產業前景展望，激勵光通訊多檔盤中在資金簇擁下，股價堅挺上揚，包括東典光電 (6588-TW) 亮燈漲停，華星光 (4979-TW)、波若威 (3163-TW)、IET-KY(4971-TW) 及聯亞 (3081-TW)、環宇 - KY(4991-TW) 漲幅也一度超過半根停板。

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輝達進軍暗光纖，光通訊反彈逆勢堅挺上揚。 (圖：shutterstock)

盤面上，除了東典光電等 4 檔股價亮眼，包括統新、前鼎盤中漲幅也有 3-4%。


東典光電受惠 AI、5G 光通訊相關題材持續發酵下，今日買盤再度湧進，在 6 月營收 33.38 百萬元、年增近 50%，搭配低軌衛星題材備受市場關注，今日成交量較前交易日增近 3 倍以上。

華星光則是 6 月營收再創高，市場對華星光下半年 800G ZR 與高速產品出貨預期有望放量，近期日 K 連 5 紅；波若威則因高速光通訊與 CPO(矽光子) 供應鏈題材發酵，加上公司身為輝達關鍵供應鏈之一，持續受市場關注。

分析師指出，光通訊股從今年 4 月創高點後，近月以來股價呈現大幅修正，多檔跌破年線後股價反彈，但近期反彈上漲已多，投信持續買進，投資人可搭配業績表現，股價若能站穩月線後，可逐步分批布局。


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光通訊輝達東典光電華星光波若威聯亞

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東典89.6+9.94%
華星光445.5+4.45%
波若威729+3.40%
IET-KY424.5+5.86%
聯亞1755-0.28%
環宇-KY429+2.88%
輝達206.84-0.92%

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