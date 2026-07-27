〈焦點股〉輝達進軍暗光纖 光通訊加把勁持續反彈逆勢堅挺

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華星光則是 6 月營收再創高，市場對華星光下半年 800G ZR 與高速產品出貨預期有望放量，近期日 K 連 5 紅；波若威則因高速光通訊與 CPO(矽光子) 供應鏈題材發酵，加上公司身為輝達關鍵供應鏈之一，持續受市場關注。

分析師指出，光通訊股從今年 4 月創高點後，近月以來股價呈現大幅修正，多檔跌破年線後股價反彈，但近期反彈上漲已多，投信持續買進，投資人可搭配業績表現，股價若能站穩月線後，可逐步分批布局。