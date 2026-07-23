鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-23 13:34

輝達 (NVDA-US) 傳在未來 3 年斥資約 100 億美元，收購美國長途「暗光纖」，打造自主 AI 光纖骨幹網路，以降低對傳統電信商與雲端服務商 (CSP) 依賴，並擴大 AI 布局，近期消息點燃光通訊熱度，今 (23) 日包括聯亞 (3081-TW) 連 2 日亮燈漲停，華星光 (4979-TW)、聯鈞 (3450-TW)、光環 (3234-TW) 也一度攻上漲停，領光通訊股多檔上揚。

法人指出，「暗光纖」是指已鋪設完成但尚未啟用、保留供未來擴充使用的光纖資源，輝達計畫在 3 年內斥資 50-100 億美元，於全美大舉收購已鋪設，但從未啟用的「暗光纖」，輝達可將分散各地的資料中心互連，形成更大規模的 AI 運算平台。

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法人表示，光通訊股前一波曾到市場情緒及資金退出，多檔股價出現明顯下修，但隨著 AI 資料中心持續擴大，外界預估市場對高速傳輸的需求仍未消失。