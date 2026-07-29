瑞銀上修台灣今年經濟成長率至11% 創近40年來最快經濟擴張紀錄
鉅亨網記者張韶雯 台北
瑞銀最新發布亞太經濟展望報告指出，受惠於出口動能持續強勁、企業資本支出擴張，以及人工智慧相關需求帶來的外溢效應逐步顯現，瑞銀將台灣 2026 年國內生產毛額成長率預測由原先的 9.9% 上調至 11%。若該預測實現，將是台灣自 1987 年以來最快的經濟成長速度，展現出強勁的總體經濟韌性。
瑞銀投資銀行高級亞洲及中國經濟分析師鄧維慎表示，台灣出口動能持續優於預期，企業資本支出上升趨勢亦進一步延續。行政院長卓榮泰領導的團隊與經濟部、國發會等部會持續關注產業發展，而卓榮泰也強調各項政策對於穩定經濟的重要支持。瑞銀預期，即將公布的第 2 季國內生產毛額年增率仍將維持在 10% 以上；即使下半年面臨較高基期，持續的經濟動能仍可望帶動全年國內生產毛額成長達雙位數。
鄧維慎指出，台灣第 2 季出口在已達高水準的基礎上仍較第 1 季進一步加速，7 月以來相關動能亦維持強勁，預期下半年可望延續，惟個別月份可能出現波動。同時，資本財進口近月持續刷新高點，顯示企業投資需求仍然強勁，短期內尚未看到明顯放緩跡象。台股與櫃買中心等資本市場在科技類股如台積電 (2330-TW) 等帶動下交投熱絡，反映出整體市場對未來景氣的高度信心。
鄧維慎亦觀察到更多人工智慧科技熱潮向非科技領域擴散的跡象。生產面方面，金屬與機械等傳統產業出現景氣循環改善；消費面方面，扣除燃料支出及通膨因素後，零售銷售成長進一步加速，並推升整體零售銷售成長至多年高點。瑞銀認為，近期消費改善較可能反映人工智慧熱潮所帶動的家庭所得成長及財富效果，讓一般民眾也能實質感受到經濟成長的紅利。
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