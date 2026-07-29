鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-29 11:57

瑞銀最新發布亞太經濟展望報告指出，受惠於出口動能持續強勁、企業資本支出擴張，以及人工智慧相關需求帶來的外溢效應逐步顯現，瑞銀將台灣 2026 年國內生產毛額成長率預測由原先的 9.9% 上調至 11%。若該預測實現，將是台灣自 1987 年以來最快的經濟成長速度，展現出強勁的總體經濟韌性。

瑞銀上修台灣今年經濟成長率至11% 創近40年來最快經濟擴張紀錄。（圖：shutterstock）

瑞銀投資銀行高級亞洲及中國經濟分析師鄧維慎表示，台灣出口動能持續優於預期，企業資本支出上升趨勢亦進一步延續。行政院長卓榮泰領導的團隊與經濟部、國發會等部會持續關注產業發展，而卓榮泰也強調各項政策對於穩定經濟的重要支持。瑞銀預期，即將公布的第 2 季國內生產毛額年增率仍將維持在 10% 以上；即使下半年面臨較高基期，持續的經濟動能仍可望帶動全年國內生產毛額成長達雙位數。

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鄧維慎指出，台灣第 2 季出口在已達高水準的基礎上仍較第 1 季進一步加速，7 月以來相關動能亦維持強勁，預期下半年可望延續，惟個別月份可能出現波動。同時，資本財進口近月持續刷新高點，顯示企業投資需求仍然強勁，短期內尚未看到明顯放緩跡象。台股與櫃買中心等資本市場在科技類股如台積電 (2330-TW) 等帶動下交投熱絡，反映出整體市場對未來景氣的高度信心。