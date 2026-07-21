鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-21 15:45

惠譽信評今（21）日於「惠譽看台灣」記者會中指出，受惠於全球人工智慧需求強勁帶動半導體出口暢旺，加上民間消費保持韌性，台灣今年經濟成長前景展現高度爆發力，預期全年 GDP 成長率將達到 9.4%，展現出極為亮眼的成長動能。惠譽並維持對台灣的 AA 評等及穩定展望。

惠譽信評亞太區主權評等副總經理 Sagarika Chandra 表示，台灣的 AA 評等及穩定展望，主要反映其穩健的信用基礎，包含強勁的對外資產負債表、審慎的財政管理以及具競爭力的經商環境。不過，評等的主要限制因素在於台灣屬於規模較小、開放且出口依存型的經濟體，容易受到外部需求衝擊，同時也包含複雜且日益緊張的兩岸關係，以及相較於相同評等區間經濟體人均收入較低等挑戰。

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台灣的對外資產負債表在惠譽授評全球同業中屬於最強勁行列，這有賴於台灣的大規模經常帳順差。對外淨債權部位維持強勁，估計至今年底其佔 GDP 的比重約為 208%，相較之下，AA 評等區間經濟體的中位數為 21%。台灣對美國及中國這兩個主要出口夥伴的出口持續成長，今年上半年對前述兩國出口成長仍然強勁，年成長率分別為 69% 及 22%。

惠譽預期，台灣的成長前景將持續受到出口特別是半導體出口增加的支撐，這主要受全球人工智慧需求帶動，且民間消費亦提供部分支撐。台灣先進製造業及專業化半導體生態系持續賦予其強勁的全球競爭優勢。預期今年 GDP 成長率將高達 9.4%，之後於 2027 年及 2028 年分別放緩至 4.8% 及 4.5%，民間消費支出則將保持良好韌性。

在成長前景的下行風險方面，可能來自台灣主要貿易夥伴的經濟成長大幅放緩、全球人工智慧需求減少，以及地緣政治緊張局勢等因素。至於公共財政表現，台灣與許多同業相比表現良好。預計在預測期內，受其低赤字及穩健的經濟成長支撐，台灣一般政府債務占 GDP 比率將維持遠低於 AA 評等區間同業的中位數，政府也將動用累積的財政儲備，為額外的支出需求提供部分資金，以減緩債務累積。