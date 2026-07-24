〈台經院景氣預測〉樂觀估今年台灣GDP衝上10.38% 內外需成長同步上修
鉅亨網記者王莞甯 台北
台灣經濟研究院今 (24) 日發布今年台灣經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 10.38%，較 4 月預測值再上修 2.82 個百分點，不僅與中華經濟研究院、中央研究院經濟所看法一致均估衝破 10%，更是所有智庫中最高的預測值；台經院表示，不同於去年 GDP 主要由外需驅動，今年 GDP 是出口、投資和民間消費同步成長，呈現內外需共同支撐、經濟成長結構更趨均衡的格局。
台經院估台灣今年民間消費成長率 3.73%，上修 1.13 個百分點，而民間投資成長率 7.09%，上修 2.67 個百分點，輸出與輸入成長率分別為 21.24%、18.96%，分別上修 5.5 和 5.63 個百分點。
物價方面，由於 7 月中東停火協議再度遭破壞，使國際油價快速反彈，能源價格波動風險仍高，台經院估全年台灣消費者物價指數 (CPI) 年增率為 1.98%，上修 0.09 個百分點，但仍處台灣央行的 2% 通膨警戒線內。
台經院進一步說明，AI、高效能運算及雲端應用需求持續暢旺，電子及資通產品出口、生產與外銷表現均優於預期，加上就業市場穩定、薪資和現金股利增加，以及上半年股市表現亮眼帶動的財富效果，進一步挹注民間消費動能。
同時，半導體業者持續擴充先進製程和高階產能，國際科技大廠加碼對台投資，使內外需及投資動能同步增溫。
展望下半年，台經院認為，經濟成長率可能較上半年放緩，但 AI、高速運算和電子資通訊產品需求仍具韌性，可望持續帶動出口、設備投資與研發支出，看內需將成為支撐景氣的重要力量。
不過，台經院也提醒，中東局勢的高度不確定性，是研判下半年全球經濟展望時不可忽視的主要下行風險，而 AI 投資熱潮的可持續性則可能透過金融市場波動影響企業投資信心與民間消費動能，後續發展應審慎評估。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 看好出口動能 維持台灣AA評等 上修今年GDP估值強勁成長9.4%
- 記憶體狂潮！韓國人均GDP今年有望突破4萬美元大關
- 美國6月零售銷售穩健成長 核心零售回升支撐第二季GDP
- AI超級週期助攻！渣打點名台灣成全球經濟最大贏家 估GDP衝上9.5％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇