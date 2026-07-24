〈台經院景氣預測〉樂觀估今年台灣GDP衝上10.38% 內外需成長同步上修

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-24 11:20

台灣經濟研究院今 (24) 日發布今年台灣經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 10.38%，較 4 月預測值再上修 2.82 個百分點，不僅與中華經濟研究院、中央研究院經濟所看法一致均估衝破 10%，更是所有智庫中最高的預測值；台經院表示，不同於去年 GDP 主要由外需驅動，今年 GDP 是出口、投資和民間消費同步成長，呈現內外需共同支撐、經濟成長結構更趨均衡的格局。

台經院樂觀估今年我國GDP將破10%。(圖：台經院提供)

台經院估台灣今年民間消費成長率 3.73%，上修 1.13 個百分點，而民間投資成長率 7.09%，上修 2.67 個百分點，輸出與輸入成長率分別為 21.24%、18.96%，分別上修 5.5 和 5.63 個百分點。

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物價方面，由於 7 月中東停火協議再度遭破壞，使國際油價快速反彈，能源價格波動風險仍高，台經院估全年台灣消費者物價指數 (CPI) 年增率為 1.98%，上修 0.09 個百分點，但仍處台灣央行的 2% 通膨警戒線內。

台經院進一步說明，AI、高效能運算及雲端應用需求持續暢旺，電子及資通產品出口、生產與外銷表現均優於預期，加上就業市場穩定、薪資和現金股利增加，以及上半年股市表現亮眼帶動的財富效果，進一步挹注民間消費動能。

同時，半導體業者持續擴充先進製程和高階產能，國際科技大廠加碼對台投資，使內外需及投資動能同步增溫。

展望下半年，台經院認為，經濟成長率可能較上半年放緩，但 AI、高速運算和電子資通訊產品需求仍具韌性，可望持續帶動出口、設備投資與研發支出，看內需將成為支撐景氣的重要力量。