瑞銀：AI與半導體拋售近尾聲 建議投資人分批回補部位
鉅亨網編譯陳韋廷
瑞銀 (UBS) 交易部門出具最新研報指出，近期動能股 (Momentum Stocks) 急跌走勢可能已接近尾聲，這將為投資人重建 AI 與半導體持股創造良機。
根據瑞銀主經紀業務數據，避險基金近期已開始大舉平倉動能股與半導體多頭部位，減持幅度約佔總市值 5%，為歷史最大規模之一。此番調整也讓半導體與軟體股的淨持倉水位回落至今年 4 月水準。
瑞銀避險基金股票衍生品銷售主管 Michael Romano 在給客戶的報告中強調，儘管市場出現回檔，但 AI 基本面的持續改善仍構成「逢低買入」的堅實理由。
Romano 建議，投資人應採取「分批建倉」策略，而非一次性全額買入。
他在報告中寫道：「動量去風險策略過去是、現在依然是我的核心看法，逐步介入才是審慎之舉。」
瑞銀的動能股組合涵蓋博通、微軟、甲骨文、閃迪 (Sandisk) 及 KKR 等標的。
但瑞銀同時警告，AI 與動能股的潛在反彈，可能伴隨近期市場領漲股的回落。
數據顯示，近期銀行、工業及其他景氣循環股的買盤，主要來自空頭回補，而非新建多頭部位，這意味著隨著資金重新輪動回 AI 相關概念股，上述族群可能面臨回調壓力，市場正密切關注這場由資金調整引發的風格切換。
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