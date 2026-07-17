鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-17 16:10

根據馬來西亞統計局周五 (17 日) 發布的初步預估數據，馬來西亞 2026 年第二季國內生產毛額 (GDP) 年增率達 5.8%，表現大幅優於《彭博》調查預期的 5.2% 中位數。

相較於第一季 5.4% 的成長，馬國經濟動能在第二季進一步增強，這主要歸功於強勁的內需以及半導體出口的蓬勃發展，成功抵消了中東衝突對全球貿易帶來的衝擊。

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統計局指出，服務業仍是第二季經濟成長的核心驅動力。與此同時，受益於天然氣產量增加，採礦業強勢反彈，年增率達 10.2%。而在資料中心項目的推動下，營造業也成長了 6.6%。

與此同時，隨著全球對人工智慧 (AI) 與半導體的需求激增，相關投資湧入馬來西亞，這不僅穩固了馬國作為東南亞成長最快經濟體之一的地位，也展現了其在不穩定的全球局勢中的強大韌性。

在物價方面，馬來西亞 6 月份的通膨率降至 1.9%，低於分析師預期的 2%。馬國政府主要透過燃油補貼來減緩國際原油價格波動對消費者的影響。數據公布後，令吉兌美元微跌 0.2%，反映出市場在區域經濟成長與全球不確定性 (如中國經濟放緩) 之間的權衡。

儘管如此，馬來西亞與新加坡、越南等鄰國皆展現出超越預期的成長動能。