鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (29) 日早盤引爆多殺多賣壓，權值三王一片倒，熱門族群指標股也再度出現跌停，隨著韓股盤中再度急殺跌逾 5%，台股跟跌超過 1,200 點，不但 4 萬 1 未能守住，最低還下探至 40,344 點，面臨 4 萬點保衛戰，預估今日成交量將顯著放大、達兆元。
亞股今日同步走弱，日經指數與韓股雙雙由紅翻黑，跌幅分別達 1%、5%，台股今日也難逃賣壓，有將近 1,400 家下跌，跌幅超過 5% 的有 300 多家，僅有約 400 家上漲，顯現市場仍賣多於買。
權值股一片綠油油，權王台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今日再度下殺至 2,245 元，跌幅超過 1%，為近兩個月新低，市值也失守 59 兆元大關，貢獻跌點達 240 點。
聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW) 更雙雙下挫 7%，聯電 (2303-TW)(UMC-US)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、欣興 (3037-TW) 全數都被打入跌停板，市場賣壓相當沉重。
記憶體今日再度成為殺盤重心，包括南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、愛普 *(6531-TW)、旺宏 (2337-TW)、鈺創 (5351-TW)、晶豪科 (3006-TW)、南茂 (8150-TW)、擎亞 (8096-TW) 都亮出綠燈。
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