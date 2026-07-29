台股今 (29) 日早盤引爆多殺多賣壓，權值三王一片倒，熱門族群指標股也再度出現跌停，隨著韓股盤中再度急殺跌逾 5%，台股跟跌超過 1,200 點，不但 4 萬 1 未能守住，最低還下探至 40,344 點，面臨 4 萬點保衛戰，預估今日成交量將顯著放大、達兆元。

亞股今日同步走弱，日經指數與韓股雙雙由紅翻黑，跌幅分別達 1%、5%，台股今日也難逃賣壓，有將近 1,400 家下跌，跌幅超過 5% 的有 300 多家，僅有約 400 家上漲，顯現市場仍賣多於買。