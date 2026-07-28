鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-28 20:43

市場震盪快速升溫，資金防禦意識同步抬頭。台股今（28）日受 AI 疑慮擴大、美股科技股回檔及聯準會利率決策前觀望氣氛影響，指數一路震盪走低，終場收在 41603.36 點，大跌 4.65%，成交量放大逾 8000 億元；在大盤近一個月含息報酬率下滑 7.55% 的背景下，高股息 ETF 相對抗震表現浮現，近一月仍有 4 檔維持正報酬，成為震盪市中資金避風港。

台股今年以來指數位階墊高，單日跌點也明顯放大。統計顯示，6 月以來已包辦台股前二大單日盤中跌點，包括 7 月 17 日最大跌點達 2953.71 點、6 月 8 日達 2694.08 點，顯示市場波動已進入高檔劇烈震盪階段。法人指出，當指數站上 4 萬點後，千點震盪雖部分反映基期墊高，但連續失守季線並跌破前低，仍代表短線籌碼與信心正接受壓力測試。

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在震盪放大的盤勢下，高股息 ETF 近一個月含息報酬率排名受到市場關注。根據最新統計資料，FT 臺灣永續高息 (00961-TW) 近一月含息報酬率達 1.62%，居高股息 ETF 之冠；統一台灣高息動能 (00939-TW) 以 1.61% 居次，大華優利高填息 30 (00918-TW) 為 1.27%，排名第三；元大台灣高息低波 (00713-TW) 則以 0.67% 位居第四。相較大盤同期下跌 7.55%，上述標的展現較佳抗震能力。

其餘高股息 ETF 表現雖多數轉為負報酬，但跌幅仍相對收斂，包括復華富時高息低波 (00731-TW) 近一月含息報酬率為負 0.06%、群益台灣精選高息 (00919-TW) 為負 1.93%、兆豐永續高息等權 (00932-TW) 為負 2.78%。市場人士指出，在科技股評價修正、AI 資本支出疑慮升高之際，具配息穩定性、成分股較分散且波動相對低的高股息 ETF，容易吸引追求現金流與降低波動的資金轉進。

三大因素牽動盤勢 經理人：經濟基本面仍強

FT 臺灣永續高息 (00961-TW) 基金經理人江明鴻表示，近期盤勢走疲主要受三大因素牽動：首先是美股科技與半導體族群重挫，連帶使台積電 (2330-TW) 與聯電 (2303-TW) ADR 承壓，對台股形成外部壓力；其次，聯準會利率決策會議登場前，市場觀望氣氛濃厚，台北股匯市量能轉趨保守；第三，7 月消費者信心指數中「未來半年投資股票時機」指標下滑，顯示短線急漲後，散戶與市場資金轉趨謹慎，籌碼正進行高檔沉澱。

江明鴻指出，儘管短線震盪劇烈，國內實體經濟基本面仍強，6 月景氣燈號續亮代表熱絡的紅燈，領先指標走升，加上美國資本財訂單優於預期，均印證 AI 剛性需求仍在，本波拉回較偏向資金情緒修正，而非基本面反轉。不過，大盤已連三日失守季線且跌破前低，短線仍須放量快速站回關鍵均線，才有利結構轉強。

展望後市，法人認為，科技大廠財報與 FOMC 會後訊息將成為市場情緒能否修復的關鍵，投資人需觀察微軟、Meta、亞馬遜等 AI 資本支出與變現效益，以及蘋果 Apple Intelligence 進度與新機循環。江明鴻建議，面對波動放大的盤勢，投資人宜採取穩健防禦策略，避免追逐短線漲多且籌碼凌亂標的，可透過定期定額或分批布局具基本面支撐的高股息 ETF，在震盪中累積資產並降低單一市場波動風險。

高息 ETF 近期績效

代號 股票名稱 收盤價 (元) 今日漲跌幅 (%) 近一個月含息報酬 (%) 00961 FT 臺灣永續高息 12.58 -1.56 1.62 00939 統一台灣高息動能 21.48 -1.96 1.61 00918 大華優利高填息 30 31.83 -2.3 1.27 00713 元大台灣高息低波 60.4 -1.31 0.67 00731 復華富時高息低波 88.2 -2.05 -0.06 00919 群益台灣精選高息 28.89 -2.37 -1.93 00932 兆豐永續高息等權 16.79 -2.55 -2.78 00936 台新永續高息中小 19.83 -4.06 -4.16 00878 國泰永續高股息 31.5 -3.23 -4.26 00943 兆豐電子高息等權 20.68 -3.81 -4.35 0056 元大高股息 48.19 -3.62 -4.38 00946 群益科技高息成長 14.33 -4.15 -4.47 00915 凱基優選高股息 30 30.5 -2.99 -4.98 00940 元大台灣價值高息 11.78 -3.13 -5.23 00934 中信成長高股息 26.03 -4.72 -5.28 00900 富邦特選高股息 30 17.87 -2.67 -5.5 00930 永豐 ESG 低碳高息 22.92 -3.41 -5.64 00730 富邦臺灣優質高息 27.08 -3.22 -6.07 TWA00 加權指數 41603.36 -4.65 -7.55 00929 復華台灣科技優息 27.11 -5.01 -8.35 00944 野村趨勢動能高息 19.77 -4.17 -8.68