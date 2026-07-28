鉅亨網記者張韶雯 台北
市場震盪快速升溫，資金防禦意識同步抬頭。台股今（28）日受 AI 疑慮擴大、美股科技股回檔及聯準會利率決策前觀望氣氛影響，指數一路震盪走低，終場收在 41603.36 點，大跌 4.65%，成交量放大逾 8000 億元；在大盤近一個月含息報酬率下滑 7.55% 的背景下，高股息 ETF 相對抗震表現浮現，近一月仍有 4 檔維持正報酬，成為震盪市中資金避風港。
台股今年以來指數位階墊高，單日跌點也明顯放大。統計顯示，6 月以來已包辦台股前二大單日盤中跌點，包括 7 月 17 日最大跌點達 2953.71 點、6 月 8 日達 2694.08 點，顯示市場波動已進入高檔劇烈震盪階段。法人指出，當指數站上 4 萬點後，千點震盪雖部分反映基期墊高，但連續失守季線並跌破前低，仍代表短線籌碼與信心正接受壓力測試。
在震盪放大的盤勢下，高股息 ETF 近一個月含息報酬率排名受到市場關注。根據最新統計資料，FT 臺灣永續高息 (00961-TW) 近一月含息報酬率達 1.62%，居高股息 ETF 之冠；統一台灣高息動能 (00939-TW) 以 1.61% 居次，大華優利高填息 30 (00918-TW) 為 1.27%，排名第三；元大台灣高息低波 (00713-TW) 則以 0.67% 位居第四。相較大盤同期下跌 7.55%，上述標的展現較佳抗震能力。
其餘高股息 ETF 表現雖多數轉為負報酬，但跌幅仍相對收斂，包括復華富時高息低波 (00731-TW) 近一月含息報酬率為負 0.06%、群益台灣精選高息 (00919-TW) 為負 1.93%、兆豐永續高息等權 (00932-TW) 為負 2.78%。市場人士指出，在科技股評價修正、AI 資本支出疑慮升高之際，具配息穩定性、成分股較分散且波動相對低的高股息 ETF，容易吸引追求現金流與降低波動的資金轉進。
三大因素牽動盤勢 經理人：經濟基本面仍強
FT 臺灣永續高息 (00961-TW) 基金經理人江明鴻表示，近期盤勢走疲主要受三大因素牽動：首先是美股科技與半導體族群重挫，連帶使台積電 (2330-TW) 與聯電 (2303-TW) ADR 承壓，對台股形成外部壓力；其次，聯準會利率決策會議登場前，市場觀望氣氛濃厚，台北股匯市量能轉趨保守；第三，7 月消費者信心指數中「未來半年投資股票時機」指標下滑，顯示短線急漲後，散戶與市場資金轉趨謹慎，籌碼正進行高檔沉澱。
江明鴻指出，儘管短線震盪劇烈，國內實體經濟基本面仍強，6 月景氣燈號續亮代表熱絡的紅燈，領先指標走升，加上美國資本財訂單優於預期，均印證 AI 剛性需求仍在，本波拉回較偏向資金情緒修正，而非基本面反轉。不過，大盤已連三日失守季線且跌破前低，短線仍須放量快速站回關鍵均線，才有利結構轉強。
展望後市，法人認為，科技大廠財報與 FOMC 會後訊息將成為市場情緒能否修復的關鍵，投資人需觀察微軟、Meta、亞馬遜等 AI 資本支出與變現效益，以及蘋果 Apple Intelligence 進度與新機循環。江明鴻建議，面對波動放大的盤勢，投資人宜採取穩健防禦策略，避免追逐短線漲多且籌碼凌亂標的，可透過定期定額或分批布局具基本面支撐的高股息 ETF，在震盪中累積資產並降低單一市場波動風險。
高息 ETF 近期績效
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代號
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股票名稱
|
收盤價 (元)
|
今日漲跌幅 (%)
|
近一個月含息報酬 (%)
|
00961
|
FT 臺灣永續高息
|
12.58
|
-1.56
|
1.62
|
00939
|
統一台灣高息動能
|
21.48
|
-1.96
|
1.61
|
00918
|
大華優利高填息 30
|
31.83
|
-2.3
|
1.27
|
00713
|
元大台灣高息低波
|
60.4
|
-1.31
|
0.67
|
00731
|
復華富時高息低波
|
88.2
|
-2.05
|
-0.06
|
00919
|
群益台灣精選高息
|
28.89
|
-2.37
|
-1.93
|
00932
|
兆豐永續高息等權
|
16.79
|
-2.55
|
-2.78
|
00936
|
台新永續高息中小
|
19.83
|
-4.06
|
-4.16
|
00878
|
國泰永續高股息
|
31.5
|
-3.23
|
-4.26
|
00943
|
兆豐電子高息等權
|
20.68
|
-3.81
|
-4.35
|
0056
|
元大高股息
|
48.19
|
-3.62
|
-4.38
|
00946
|
群益科技高息成長
|
14.33
|
-4.15
|
-4.47
|
00915
|
凱基優選高股息 30
|
30.5
|
-2.99
|
-4.98
|
00940
|
元大台灣價值高息
|
11.78
|
-3.13
|
-5.23
|
00934
|
中信成長高股息
|
26.03
|
-4.72
|
-5.28
|
00900
|
富邦特選高股息 30
|
17.87
|
-2.67
|
-5.5
|
00930
|
永豐 ESG 低碳高息
|
22.92
|
-3.41
|
-5.64
|
00730
|
富邦臺灣優質高息
|
27.08
|
-3.22
|
-6.07
|
TWA00
|
41603.36
|
-4.65
|
-7.55
|
00929
|
復華台灣科技優息
|
27.11
|
-5.01
|
-8.35
|
00944
|
野村趨勢動能高息
|
19.77
|
-4.17
|
-8.68
資料來源: CMoney 資料日期: 截至 2026.07.28
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